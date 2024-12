Medalii de Aur pentru o mamă şi fiica ei, Mădălina şi Sofia Ghenoiu

Micuţa Sofia Ghenoiu, în vârstă de doar 5 ani, cunoscută drept LIL’ DIVA, și mama sa, Mădălina Ghenoiu, au cucerit scena prestigiosului festival internațional Riga Symphony, desfășurat în Riga, Letonia.

Sofia a obținut Medalia de aur la categoria de vârstă 5-7 ani, având cea mai mare medie, 95 de puncte, impresionând juriul cu talentul său vocal.

Și duetul mamă-fiică a demonstrat o chimie artistică desăvârșită, fiind recompensat cu Medalia de aur la categoria „The Roots of the Talents”, confirmând astfel dedicarea și pasiunea lor pentru muzică. Cele două performanţe aduc un plus de prestigiu şcolii „Insime Music School”, a adăugat Mădălina Ghenoiu.