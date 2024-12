Conducere nouă la Aeroportul Maramureş!

Noii directori ai aerogării din Tăuţii-Măgherăuş vor fi Dorin Buda – director general și Ionuț Caraba – director de dezvoltare, echipă ce a mai funcţionat în aceeaşi formulă până în vara anului trecut.

Ambii au experiență în conducerea Aeroportului, ocupând funcţia de director general pe rând. Caraba a fost succesorul lui Buda. Însă acum se pare că vor face din nou echipă. Numirea oficială s-ar putea face mâine.

”Am fost chemat în faţa Consiliului de Administraţie joi, 12 decembrie, de la ora 9. Cel mai probabil să mă numească în funcţia de director general. Asta după ce am participat la concurs şi am trecut şi proba interviului final. Am fost mai mulţi candidaţi. Ionuţ Caraba ar urma să fie director de dezvoltare” – a declarat Dorin Buda.

Cât despre gândurile cu care porneşte în noul mandat, prioritatea numărul unu este ca aeroportul să aibă cât mai multe zboruri: ”Întotdeauna prioritatea mea a fost înmulţirea numărului de zboruri pe şi de pe aeroportul nostru. Aşa că dacă voi fi numit în funcţie, primul lucru ce îl vom face va fi să reluăm negocierile cu mai multe companii aviatice. Nu contează care, că sunt destule care operează la noi în ţară, ci doar să reuşim să le atragem cu zborurile pe aeroportul de la noi. Cât despre noul terminal, nu pot să vă ofer prea multe detalii, deoarece nu le cunosc pe toate. Ce pot să spun însă este că, pe lângă cele 60 milioane de lei luate credit, garantat de CJ, pentru lucrările la terminal, ar mai fi nevoie de încă 50 milioane lei să fie finalizată investiţia. Problema e că de la anul trebuie să plătim deja şi ratele la acest credit de 60 milioane lei. Vom vedea cum ne vom descurca”.

Dorin Buda a fost subprefect de Maramureș, jurist de meserie, şi a ajuns la conducerea Aeroportului Internațional Maramureș la începutul anului 2015, după plecarea lui Mihai Pătrașcu, acum director al Aeroportului Satu Mare. El a ocupat funcţia până în vara anului trecut, când a fost schimbat cu Ionuţ Caraba. Acum, Caraba – antreprenor specializat în IT, va ocupa din nou funcţia de director de dezvoltare.