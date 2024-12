Europa a zis că, dacă tot suntem de-ai lor, ar fi frumos să nu mai avem la margine de drum oameni aliniați după mașini, care să-și facă treburile. Că nu dă bine, nu e european. Măcar la drum național. Noi? Zis și nefăcut! Am făcut drumul, am făcut parcarea, am pus semnul, cum c-ar fi parcare cu telefon, mese, toaletă. Când colo? Pustiu.