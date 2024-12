Noii primari ai Ţării Lăpuşului!

Alegerile au adus sânge proaspăt în administraţia locală din Maramureş. Ici-colo. Salutăm noii primari, de această dată pe cei din Ţara Lăpuşului.

Însăşi capitala regiunii folclorice – Târgu Lăpuș – are primar nou, în persoana tânărului Herman Vlad. Ce vrea? Ce-are de gând să facă?

“Ce-am găsit? Proiecte multe, care trebuie finalizate. Marea majoritate sunt în faza de implementare, asta e prioritatea noastră, să le finalizăm cum trebuie. Altfel avem riscul să nu mai putem accesa altele. Amintesc, avem spre finisare două proiecte POR cu un total de 10 milioane euro, o parte din obiective sunt recepţionate, dar în decembrie marea majoritate vor fi terminate. Avem de asemenea proiecte Saligny şi AFM în curs, mai vin 4 maşini electrice prin ecotichete, mai vin 6 staţii de încărcare pentru ele. La Saligny, drumurile sunt în finalizare, la unele se fac marcaje. Am depus proiect la gaz, pentru extindere în satele Cufoaia, Răzoare şi Borcut. Mai avem de făcut multe. Avem de făcut reţele de apă şi canalizare în satele aparţinătoare oraşului. Au reţele de apă, dar vrem reţea centralizată. Nu promisiuni electorale, sunt necesităţi. Mai avem de modernizat şcoala din Boiereni, căminul cultural din Rohia. Avem 25 de imobile din satele aparţinătoare ce trebuie eficientizate energetic. Apoi, avem autobuze electrice, sunt funcţionale, dar nu avem staţii de autobuz. Lumea e încântată de transportul în comun, o vreme va fi gratuit, până se învaţă cu ideea. Avem rute spre toate satele aparţinătoare, până la ora 16.30, la ieşirea de la muncă. De va fi nevoie, vom suplimenta. Apoi, avem în pregătire prin PNRR dotarea a 131 de clase cu mobilier şcolar, tehnică IT, laboratoare. În ce priveşte apa oraşului, mai facem o captare la lacul Dobricel, plus Valea Lupoii de la Suciu vor suplimenta ceea ce vine de la Râoaia” – ne spune tânărul primar.

În Suciu de Sus, de asemenea, s-a schimbat primarul. Am găsit instituţia în şantier, se lucra la instalaţia de încălzire nefuncţională şi la băi. Ionel Todoran este noul edil al comunei, fost comandant al Poliţiei judeţului Maramureş. Ia în serios misiunea, ca în activitatea anterioară.

”Sunt multe de făcut aici. Dar avem trei probleme esenţiale: apa, canalizarea, drumurile. Ale noastre drumuri, nu cele judeţene. Avem foarte puţine uliţe asfaltate, trebuie făcute asfaltări. Avem un proiect de canalizare în curs, urmează staţia de epurare. Avem o reţea de apă veche amestecată cu una nouă, se fac extinderi. Prin POIM, urmează aproximativ 800 de branşamente la reţeaua de apă. Mai vrem o captare nouă de apă, din Groşii Ţibleşului. Avem nevoie şi de un teren de sport la şcoală, nu în afara localităţii”.

Ce e de schimbat?

“Avem o structură în primărie cu 23 de oameni din care 30% sunt muncitori, la 25 de utilaje. Trebuie să facem mai multă administraţie şi mai puţină muncă fizică… Nu avem serviciu pentru autorizaţii de construcţie, nici de evidenţa populaţiei, nici poliţie locală. Trebuie să regândim organigrama şi să ne axăm pe administraţie. Trebuie să atragem orice fonduri pentru investiţii, fie guvernamentale, fie europene” – spune noul primar al comunei.