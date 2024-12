Pacienții, trimiși la tot mai multe investigații medicale

• „Nu știu dacă se mai pune atât de mare accent pe investigația clinică” •

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Baia Mare observă o tendință tot mai accentuată din partea medicilor de a trimite pacienții la diverse investigații medicale, în special cele imagistice, înainte de a pune un diagnostic. De multe ori, bolnavilor respectivi nici nu li se mai face acel consult clasic.

„Cred că medicii mai noi sau în medicină acum nu știu dacă se mai pune atât de mare accent pe investigația clinică, care este stâlpul de bază al medicinei. Astăzi este tendința nu neapărat la medicii mai tineri, ci la cei nesiguri sau la cei care nu vor să-și asume anumite responsabilități, înainte să-și investigheze pacientul clinic, îl trimit la cel puțin două examene de imagistică după care intră în prelucrarea datelor. Or, din punctul meu de vedere, medicina este cam aceeași de acum 30 de ani și investigația clinică ar trebui să se facă și astăzi. Pe de altă parte este și mai comodă chestiunea asta, pentru că este mai simplu să ai în față un RMN pe care să-l analizeze, decât să nu ai nicio investigație imagistică și să iei pacientul la o examinare clinică specifică facultății. Dar, fiecare face cum gândește” – a declarat Alexandru Oros, managerul spitalului.

Acesta a mai precizat că se observă o creștere constantă a adresabilită­ții pentru investigațiile radiologice și presiunea pe spital pe acest segment este tot mai mare.

„Eu cred că imagistica va deveni esențială. Deja se vede acest lucru și la noi în spital, unde secțiile de radiologie sunt foarte, foarte aglomerate și tot mai aglomerate. Este clar că până la urmă discutăm de un curent. Asta este și datorită faptului că performanța radiologiei crește de la un an la altul. Apar tot felul de aparaturi noi de investigații, cu o acuratețe mult mai mare și de aceea, din punctul meu de vedere, presiunea pe secțiile de imagistică va fi constant în creștere. Va trebui să ne adaptăm. Noi am ajuns deja ca toată urgența să fie citită de radiologi din țară” – mai precizează Alexandru Oros.