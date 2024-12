Târgul brazilor de Crăciun • Sunt încă băimăreni care preferă pomii naturali

În Baia Mare s-a deschis de curând Târgul Brazilor, pe platoul din Piața Revoluției, unde iubitorii Crăciunului tradițional pot să-și cumpere un pom la prețuri modice.

Cel mai ieftin brăduț costă 80 de lei, iar cel mai mare și mai bogat 300 lei. În a doua zi de când a fost inaugurat târgul, vânzarea merge mai bine față de anii trecuți, semn că băimărenii încă preferă bradul natural.

„Am venit cu prețurile de anul trecut, n-am scumpit brazii. Nu are lumea bani și nu le poți cere să dea mai mult pe brad. Cum toate s-au scumpit, mai bine își cumpără de mâncare decât un pom de Crăciun. Am avut clienți care au spus că de trei ani au brad artificial și s-au plictisit de el, așa că și-au cumpărat unul natural. Vânzările sunt constante și cam așa a fost în ultimii ani. Lumea încă mai caută bradul natural. Prețurile pentru pomul de Crăciun pornesc de la 80 de lei și cel mai scump pe care-l avem costă 300 de lei. Noi suntem aici, în fiecare zi, de dimineață până seara, până-i terminăm. Anul trecut i-am terminat mai repede. În data de 22 decembrie nu am mai avut. Am adus 650 de brazi. Merge bine vânzarea. Anul trecut nu am vândut așa mulți în primele zile. Lumea caută pomul în funcție de spațiu, depinde unde îl pune. Avantajul este că miroase a brad în casă și o dată pe an este Crăciunul. Acești brazi nu sunt tăiați din pădure, sunt crescuți special pentru Crăciun. Sunt plantații puse numai pentru pomi de iarnă. Nu mai e cum era pe vremuri, când se distrugeau păduri. Se și vede pe ei că sunt mai bogați” – a declarat Claudiu Pop, vânzător.