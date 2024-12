Poziția Asociației Comunelor • Este sau nu logică reducerea cheltuielilor la bugetari, comasarea?

Unele dintre partidele politice și unii dintre liderii lor au vorbit, în alegeri, de o rentabilizare a aparatului bugetar. Mai recent, un mare lider sindical a ironizat luxul și programul relaxat. Vă reamintim că, în noiembrie, s-a ajuns la o cifră record de 1,3 milioane de angajați în sistemul bugetar, pentru prima dată din 2009 încoace. Pe fond de criză, pe fondul în care, mai pe față mai tacit, abia-abia se dau salariile la Stat, probabil va urma o modificare, după cum o spun chiar partidele puse la masa negocierilor pentru viitorul Guvern. Totuși, cât se va folosi logica?

Emilian Pop, președinte al Asociației Comunelor din România filiala Maramureș, ne răspunde.

„Comasarea comunelor este o mizerie de care vorbesc cei care nu știu sau nu vor să știe ce vorbesc. Vă dau date concrete din zona rurală, ca să ne facem înțeleși. La comune, unui lucrător în administrație (la nivel național) îi corespund 143,45 locuitori. La oraș, același lucrător în administrație are 78,96 locuitori. Un lucrător în administrație în rural are 327,12 hectare de administrat, la oraș are 20 de hectare. La cheltuielile de personal, în rural, per locuitor, se alocă 528,09 lei. În urban, se alocă 1.921,2 lei. Stați așa, că mai am. Cheltuielile de funcționare, în rural, per locuitor, sunt de 1.856,02 lei, iar în urban sunt de 3.641,82 lei. Câți locuitori sunt per post ocupat în rural? 143,45 locuitori. La oraș, sunt 78,96 locuitori/post. În aceste condiții, ce om cu scaun la cap poate vorbi de o reducere de personal în rural sau de comasări de comune? Cum facem apropierea între sat și oraș? Atenție, datele sunt din 2022, diferența poate fi mai mare acum. Dar vă mai dau un exemplu, fără supărare. Municipiul reședință de județ – Baia Mare – avea 1.400 de angajați în mai 2023, la 108.000 de locuitori. Acum, 38 de comune din Maramureș, cu 130.000 de locuitori în total, au aproximativ 760 de angajați. Ca să nu vă spun că un func­ționar superior din primăria noastră, care ges­tiona toate proiectele singur a plecat în primărie de municipiu ca asistent, la salariu dublu și în colectiv de…27 de persoane! Aici, la țară, rar au primăriile personal înalt calificat pentru posturi, iar nevoia a dus ca fiecare lucrător să aibă mai multe atribuții delegate. Ce vorbim aici?” – spune edilul reprezentant al Asociației Comunelor.

Însă o schimbare va avea loc, ea se află pe masa negocierilor noului guvern de Uniune Națională, pe fondul crizei economice ce pare a veni.