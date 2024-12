În Tăuții-Măgherăuș • Dotări la liceu și primărie

Orașul are în lucru dotări cu echipamente IT la liceul tehnologic, cu tot cu clasele de școală generală, în valoare de 1,3 milioane lei, la care se vor adăuga mobilier de un milion lei și materiale didactice plus dotarea sălii de sport.

Primarul Dumitru Marinescu ne arată la propriu și dotările noi ale primăriei: 7 autovehicule electrice, din care 2 camionete și restul mașinuțe electrice. Interesant, alegerea a fost una pentru o mașină chinezească, superioară Daciei noastre electrice, de la dotări la spațiu și la comportamentul în trafic.