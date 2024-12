În altă ordine de idei… dezastru

Hai că ne mai încălzim puțin și începem să ne dumirim cum funcționează societatea, alegerile, ”Buna vecinătate” cu rusul. Încă 2-3 atacuri de astea și te pomenești c-or începe să funcționeze instituțiile Statului. La timp, nu să contracareze un abuz cu alt abuz, nu așa. Că se antrenează, devin performante și la o adică, le-or face și împotriva noastră. 10 august vă mai spune ceva? Colectiv? Piața Universității? De aia zicem…

Dar să nu uităm că viața noastră are și alte dimensiuni, cea politică e undeva așa…de interes o dată la un cincinal. Eh, dacă sunteți politruc, da, e de continuă actualitate păstratul în șa. Se mai petrec și alte cele în societatea noastră? România e pe locul 1 în UE la numărul de decese din cauze tratabile. Deficitul bugetar se îndreaptă spre 8% din PIB. Dobânzile la împrumuturile făcute de Stat au bătut recordul european. Avem fonduri europene suspendate parțial. Fostul ambasador SUA, Adrian Zuckerman, spune că România a trecut prin cel mai mare atac hibrid cibernetic pornit de Rusia împotriva oricărei alte țări și că am putea invoca acel capitol 4 din carta NATO. Se discută când integritatea și securitatea unui stat membru e amenințată. Revenind la deficit…cică 8,4% va fi, pentru că au dispărut de la venituri propuse cele 10 miliarde lei de la digitalizarea ANAF. Nu-s! Dar stați așa, vorba telemarketului: There’s more! La sfârșitul lunii octombrie, s-a ajuns, prima dată din 2009 încoace, ca numărul de angajați în sistemul bugetar să ajungă la 1,3 milioane persoane! Vorba unui mucalit de internet: Mișto ar fi să dispară familia tradițională de la primărie, unde mama, tata și copilul sunt angajați în același birou! Cât despre ”starea de bine a națiunii”, aflăm că, în 2023, sunt 48.000 de români care au părăsit țara, definitiv sau la muncă pe termen lung, conform datelor INS. În anii 1975-1989, când Ceaușeșcu efectiv vindea/primea bani pentru permisiunea migrării evreilor și germanilor, plecau abia 24.000 pe an. Și mai aflăm de la Eurostat că speranța de viață la naștere în România e de 77 de ani, iar în UE de 82 de ani, că participarea la rețelele sociale în România e de 75% când în UE e de 59%, dar da, avem 24% energie din surse regenerabile față de 23% a UE. Mai rău stăm cu participarea la învățare pe tot parcursul vieții, de la 25 la 64 de ani, unde UE are 13% și noi… 7%. Și dacă mai vreți știri triste, începe pensionarea decrețeilor, să vedem de unde scoate Statul banii și cămașa pentru dublarea numărului de pensionari. În noiembrie aveam 4,68 milioane pensionari, cu 16.841 mai puțini decât în octombrie. Și am mai aduce vorba de chestii penale, dar toată lumea e acum cu ochii pe mercenari și pe legionari. Între timp, aflăm că Parchetul European a găsit o fraudă de 37 milioane euro la construirea centurii ocolitoare a Zalăului de vizavi…

În plan extern? Țineți-vă bine. Un fost angajat al New York Military Academy a găsit acasă niște teste de inteligență, care se dădeau elevilor în anii 80. Răsfoind, a găsit fișa lui Donald. Cum care Donald, nu rățoiul! Ia ghiciți…73 IQ. ”A stable genius” zice el despre el… Același personaj, care a anunțat deja posturi bune pentru doi cuscri, anunță nora Kimberly Guilfolye, prezentatoare Fox News, ca viitor ambasador în Grecia. Ăsta nici nu mai e nepotism, e ceva peste, fără precedent. Cât despre dragostea dintre Rusia și Ucraina, ministerul de Interne ucrainean a digitalizat 1022 cazuri de canibalism și peste 1.000 de cazuri de devorare de cadavre din arhivele vremii, când cu marea foamete Holodomor din 1932-1933. Pe scurt, pentru cei de mai sus ce nu mai citesc, URSS face colectivizarea, adună de la țăranii ucraineni tot, toate grânele, apoi uită să redistribuie populației hrană și îi lasă să moară de foame. De unde canibalismul…urmat de execuții.

În asemenea peisaj de film horror, ucraineanul găsit viu cu pisica la sân, într-o râpă de 400 de metri, e un semn unic de frumusețe și de umanitate, ba chiar de instinct animalic în sens bun. La fel, aflăm așa: capacitatea totală a prosumatorilor din țară, cei cu fotovoltaice pe case și firme, a ajuns în septembrie la 2.141 MW, cât trei reactoare nucleare de la Cernavodă, zice ANRE. Ăstora cărora li se pun bețe în roate și li se dau banii după 2-3 ani…