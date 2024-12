Despre manipulare și nu numai atât

Stimați cititori, concetățeni, maramureșeni, oare nu v-ați simțit manipulați zilele acestea? Și nu ne referim aici numai la încercarea rusească de a ne influența votul? Așa, în general? Nu vi se pare că suntem duși de mânuță spre o anume direcție de gândire? Ne pare ușor flagrant și dezvoltăm.

În primul rând, peisajul intern. Cel real. Nu promisiunile. Datoria externă a țării a crescut în primele zece luni cu peste 18 miliarde de euro. Din închisoare, Lenuța Udrea reușește să-și vândă pe sub masă sfertul de proprietate din hotelul Grivița, cel din Gara de Nord, deși era în lista ANAF pentru recuperări de datorii. Guvernul a adoptat proiect de lege care va permite armatei să doboare dronele suspecte sau ce ne încalcă spațiul aerian, dar… numai după ce face asta toată Europa. Toni Greblă și-a delegat o lună atribuțiile și s-a dat la fund, cum se zice românește. În româna veche, nu-n cea modernă LGBT. Până-n 10 ianuarie, doar a obosit. Se cer drept unici candidați la Cotroceni tot felul de foști, de la Daniel Funeriu la… Crin Antonescu!?! Primăria Sectorului 1 din București a prins în buget două milioane de euro pentru Catedrala Mântuirii Neamului… Alexandr Dughin, singurul om ce merită ascultat pe bune din partea Rusiei, el e cel ce îl influențează pe țarul Putin precum Rasputin odinioară, zice așa: “Europa de Est va fi neutră sau a noastră. Oameni precum Viktor Orban sau Călin Georgescu înțeleg asta”. Brrrr… Un procuror repus în funcție primește ca despăgubire 620.000 de euro din Fondul de rezervă al Guvernului, după ce luna trecută alt procuror a primit despăgubiri de 1,4 milioane euro. Zău așa… Poliția Brăila nu are șef, la examenul „de titluarizare” cei doi candidați au luat note de 2,66 și de 4,81. Într-o statistică Eurostat a supragreutății corporale la tinerii peste 16 ani, media europeană e de 50,6%, cu România pe un loc fruntaș cu 58,9% grad de obezitate la tineri.

Cât despre politică, e reprezentativă „fabula” ironică a unui umorist de Facebook: „Pentru că urau gândacul, furnica și viespea au votat insecticidul. Au murit toți, inclusiv greierele care nu a mers la vot”. Revenim la minciună? Cum să crezi altfel când 440 de milioane de afișări cu tratamente naturiste și sfinți făcute la noi de o companie conectată de Rusia devin peste noapte promovări ale candidatului minune, salvator al nației? Personaj care a ajuns pe locul 9 în lume ca trending pe TikTok, neavând nimic de spus! Ba a avut! „Cum o să opriți să se fure?/ E simplu, prin atitudine; Numai din deșeuri putem noi să trăim; Eu sunt garantul vieții poporului român!; Eu am precizat că nu sunt de acord cu cezariana cu toate că soția mea a făcut cu ambii copii, nu știam atunci; Au vrut anihilarea mea în speță anihilarea poporului român de a nu vorbi pe același criteriu comunist; (n.r.-Peste toate, explicația succesului din primul tur) „A fost legea înmulțirii minunate a lui Iisus Hristos, cinci pâini și doi pești s-au înmulțit în 2,1 milioane de voturi”. Dar să vorbești de pace și stabilitate cu legionari și cu mercenari lângă tine, de conservatorism cultural care e de fapt exagerare a ortodoxiei greșit înțelese și marșare pe discul zgâriat anti LGBT, de pragmatism cică în politica externă, adică ce zicea noul Rasputin mai sus… crasă manipulare! Pagini gen „Vânzări Târgoviște” sau „Iubitori de animale Suceava” să devină peste noapte „Votăm Călin”??? Am fost și ați fost manipulați. Și atunci, la vot, și acum când se invocă Interesul Național și Neatârnarea de către cei care au pierdut efectiv alegerile și acum „dau mână cu mână” din interes național, total incompatibili fiind, dar știți…ca să ne facă nouă bine. Și revin și spun. Tot citând oameni mai deștepți ca mine, evident. „Un fapt este Informație minus Emoție. O Opinie este Informație plus Experiență. Ignoranța este o Opinie căreia îi lipsește Informația. Iar Prostia este o Opinie care ignoră Faptele”. Și sper c-am spus cam tot.