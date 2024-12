Se finalizează mai multe proiecte în Baia Sprie!

Autoritatea locală din Baia Sprie a ajuns aproape de final cu mai multe proiecte de investiţii, aflate în derulare de ceva vreme. Astfel, atât iluminatul public, cât şi reabilitarea unor străzi au fost rezolvate.

Urmează însă şi alte investiţii importante pentru comunitatea băispriană şi, totodată, dezvoltarea oraşului. „În această perioadă, finalizăm mai multe proiecte aflate în derulare. Am încheiat proiectul prin care am înlocuit 654 corpuri de iluminat public vechi cu unele moderne cu un consum redus de energie. Astfel, vom reduce acest consum cu peste 70% în zonele unde am realizat investiția. Am finalizat reabilitarea a 2 străzi, str. Lacului și legătura rutieră spre str. Ghiocelului și suntem în fază avansată cu lucrările de modernizare a str. A. Iancu. Am început și cele 2 proiecte prin care reabilităm 7 străzi în partea de sus a orașului și drumul care duce la Mănăstirea Chiuzbaia. Dacă la acesta din urmă am început unele lucrări de refacere a podețelor, la primul dintre proiecte am reușit să turnăm primul strat de asfalt pe strada Colonia Dragoș Vodă – partea care se leagă de str. Cloșca. Am rezolvat astfel accesul către cimitir și străzile laterale, o lucrare absolut necesară, fiind intens folosită în toate perioadele”, a spus Sebastian Alin Bîrda, edilul oraşului Baia Sprie.