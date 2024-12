Soluție pentru mulți pacienți • Medicamente „la comandă” în unele farmacii din Baia Mare

O parte din farmaciile din Baia Mare nu se limitează doar la a vinde medicamente, ci au adevărate laboratoare unde prepară diverse produse. În situațiile în care unele pilule sau siropuri sunt deficitare, aceste farmacii sunt salvarea pentru mulți clienți. În plus, tot aici găsesc soluții și pacienții care au nevoie de o medicație personalizată, fiind pregătite preparate în funcție de nevoile specifice ale bolnavului.

“În farmacie se prepară medicamente după prescripția medicală (prescripție magistrală), preparate personalizate pentru fiecare pacient în parte în funcție de vârstă, stare de sănătate, complianța pacientului. În plus se pot executa și preparate «în lot» sau «stoc» care se prepară în cantități relativ mai mari. Și aici există registre speciale în care se înregistrează și se urmărește calitatea produsului finit. Farmacistul este responsabil de toate activitățile din receptură: calitatea materiilor prime, respectarea cu strictețe a normelor de preparare, etichetarea corectă a produselor, eliberarea corectă a acestor produse. În farmacie se pot realiza preparate care, din anumite motive, lipsesc de pe piața farmaceutică. Acestea sunt notificate pe site-ul ANMDM că au discontinuități în aprovizionare sau au temporar suspendate Avizele de Punere pe Piață. Reconstituim medicamente deficitare după consultarea atentă a RCP-ului medicamentului și după ce studiem cu atenție stabilitatea medicamentului executat și calitatea produsului finit, ne asigurăm de lipsa efectelor secundare și aducem beneficii maxime pacienților”, a declarat Anca Zanc, farmacist primar și proprietarul farmaciilor Someșan.

Pentru ca farmaciile să ajungă în punctul în care să poată prepara aceste produse farmaceutice, sunt necesare diverse autorizații. În plus, farmaciștii trebuie la rândul lor să fie mereu la curent cu ultimele noutăți, formarea continuă fiind obligatorie.

„Pentru ca o farmacie să poată prepara medicamente trebuie să aibă autorizația de la Ministerul Sănătății. Activitatea de receptură (prepararea medicamentelor) este reglementata de Legea Farmaciei, Colegiul Farmaciștilor, Reguli de Bună Practică Farmaceutică, Codul Etică. Există proceduri stricte, riguroase care reglementează această activitate. Farmaciștii preparatori sunt responsabili de întreg procesul de preparare a medicamentelor. Procedurile de preparare a medicamentelor se referă la: – calitatea materialelor prime – există buletin de analiză la fiecare lot de substanță; – există reguli stricte de depozitare a materiilor prime, registre în care se notează toate informațiile despre fiecare substanță în parte (furnizori, data de expirare, condiții de depozitare, personalul care le manipulează, calitatea fizico-chimică). O importanță deosebită se acordă și ambalajelor și etichetării produsului finit”, mai explică Anca Zanc.