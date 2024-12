Concedieri colective în Maramureş după mai bine de 15 ani

Situaţie îngrijorătoare pe piaţa muncii din judeţul Maramureş. După mai bine de 15 ani de la ultimele concedieri colective din judeţ, sute de salariaţi au fost puşi pe liber în acest an, iar 2025 pare că va sta sub aceleaşi previziuni sumbre.

Firma Taparo, al treilea cel mai mare producător de mobilier din judeţ, a notificat Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş (AJOFM) cu privire la închiderea activităţii, ceea ce înseamnă punerea pe liber a celor 600 de angajaţi.

În 2024, peste 400 de angajaţi maramureşeni şi-au pierdut locul de muncă în urma unor concedieri colective. Cele mai multe disponibilizări au fost în industria uşoară şi în industria prelucrătoare.

“Ca o particularitate în acest an este că după mai bine de 15 ani s-au înregistrat primele concedieri colective. Nu sunt puţine. Avem 410 salariaţi, din domeniul confecţiilor, confecţii încălţăminte şi tâmplărie, industria uşoară şi industria prelucrătoare”, a anunţat directorul executiv al AJOFM Maramureş, Oana Oşanu.

Mai exact, până la finele lunii noiembrie 2024 s-au finalizat procedurile de concediere colectivă în cazul următoarelor firme: Infinity Mode S.R.L. – 130 angajaţi; Habimode & Style S.R.L. – 91 angajaţi; Westbridge Manufacturing SRL – 65 angajaţi; Martelino Shoes SRL – 53 angajaţi; Confecţii Metalice FCM SRL – 50 angajaţi; Habitex S.R.L. – 21 angajaţi.

O altă firmă importantă din judeţ care a notificat deja AJOFM Maramureş cu prima etapă de concedieri este Taparo din Târgu Lăpuş, aflată în prezent în insolvenţă.

“Taparo care îşi închide activitatea este în insolvenţă, acum au anunţat printr-o notificare că vor concedia 379 de salariaţi. Avem pentru peste 400 de persoane cerere pentru plata creanţelor salariale pe care tot noi o realizăm. Vor fi 600 de persoane disponibilizate”, a adăugat Oana Oşanu.

Concedieri au fost anunţate şi din partea unei firme din Satulung, dar şi de la TechTex. “S-a anunţat TechTex cu concedieri colective, am primit prima notificare cu 59 de angajaţi. Pentru a doua notificare va fi mai mare numărul de persoane. De asemenea, firma din Satulung, Karelia Upofloor SRL a anunţat că va disponibiliza 90 de salariaţi. Firma din Satulung şi-a închis producţia de parchet pentru că partenerul german nu mai are comenzi şi atunci închide linia de parchet, dar rămâne cu celelalte activităţi”, a precizat directorul executiv al AJOFM Maramureş, Oana Oşanu.