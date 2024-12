Deficitul de salarii, acoperit prin ultima rectificare bugetară a CJ

Consilierii judeţeni au aprobat o ultimă rectificare bugetară pentru acest an. Cu această ultimă alocare financiară sunt acoperite salariile personalului neclerical. De asemenea, pe final de an au putut să îşi primească integral lefurile şi angajaţii din Consiliul Judeţean, precum şi cei de la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. „Am tot făcut rectificări, am fost extrem de descoperiţi pe partea de funcţionare şi cheltuieli pentru drumuri judeţene, pentru salarizarea personalului nostru, asistenţă socială, personal neclerical”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. Şeful administraţiei judeţene a mai arătat că au fost stabilite deja şi principiile de care se va ţine cont în aprobarea bugetului pe 2025. În primul rând se doreşte evitarea risipei, dar şi canalizarea resurselor financiare pentru cofinanţarea proiectelor importante. „Orice idee vizavi de economie şi cheltuirea eficientă a banului public este binevenită. Anul 2025 nu va fi unul extrem de bogat. Va trebui să fim mai bine drămuiţi. Am reuşit să rămânem cu foarte puţine datorii acum la final de an”, a adăugat Gabriel Zetea.