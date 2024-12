Discuţii în Bucureşti despre oportunităţile de afaceri pe care le poate oferi Târgu Lăpuş

Edilul din Târgu Lăpuş s-a deplasat la Bucureşti pentru a discuta cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a României. Asta pentru a le face cunoscut acestora situaţia economică a zonei, dar şi oportunităţile de a dezvolta afaceri aici.

„În cadrul unei întâlniri cu Eduard Costin, directorul Direcției de Relații Externe a Camerei de Comerț și Industrie a României, am analizat situația economică și socială din Țara Lăpușului și am convenit că zona noastră trebuie tratată cu prioritate în ceea ce privește aducerea de investitori și crearea locurilor de muncă.

De asemenea, prin Camera de Comerț și Industrie a României, au fost programate o serie de discuții cu factori importanți din economia țării și din străinătate, cărora le voi prezenta oportunitățile de business și potențialul de dezvoltare pe care orașul nostru le are”, a precizat Vlad Herman, primarul din Târgu Lăpuş.

Camera de Comerţ şi Industrie a României este reprezentantul instituționalizat al mediului de afaceri românesc și are misiunea de a asigura dialogul deschis cu autoritățile administrației publice, mediul asociativ și organismele internaționale publice și private.