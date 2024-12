Alianța răului. Cu plăcere pentru vot? Vom reveni

Undeva în dedesubturile minții politicienilor de azi, există un principiu absolut greșit și prost înțeles. Se milogesc pentru vot, promit diverse, lingușitori, iar după ce ies, sunt boieri, moșieri, stăpânii destinului tău. ASTA UNA va trebui schimbată!

Am salutat schimbarea de macaz la Primăria Baia Mare, am avut speranțe. Noua evoluție, ședința de Consiliu în care au majorat flagrant taxele și impozitele, că cică să luăm exemplu Oradea (zău așa…nu fiți puerili), pare a nu confirma așteptările noastre. Ne simțim ușor violați, ba chiar de o “alianță a răului” ce conține factori politici vechi și noi, printre ei Marile speranțe ale Politicii de tip nou. Când colo… dezastru. Cităm din politician autohton acum în opoziție. „Băimărenii vor plăti impozite la locuințe cu 48% mai mari decât în prezent și vor plăti abonamente pentru parcare în funcție de zonă, pentru zonele centrale ajungând la 1500 de lei. Urmează, într-o ședință viitoare, și creșterea taxei pentru gunoi, majorarea fiind respinsă la un singur vot.” Și da, rețeta cu parcările e inspirată de Cluj și de Oradea, cu zonele 1,2. La noi e roșie, albastră. Bun, fie. Dar cum se face că Zona roșie nu cuprinde strada Gheorghe Șincai, zona Consiliului Județean, zona Primăriei. Zău? Egalitate, dar nu pentru căței?

Sigur, au și alții probleme. Dar repetăm… nu le-am generat noi, ci VOI! Nu noi am cheltuit pe sărbători, pe iluminat festiv de Las Vegas, pe fală și poleială. NU NOI! La nivel național? Avem “Ziua Trezoreriei Goale”, a fost 24 octombrie în România, suntem primul stat european ce a rămas cu vis­tieria goală. Ce urmează? Ordonanța trenuleț, în care se taie tichetele de vacanță, se suspendă angajările la Stat, nu se mai dă miere elevilor, doar au trecut alegerile. La nivel mondial? Sigur, însuși Guvernul SUA e în pericol de blocaj, are 24 de ore să facă pace după un final de an financiar ce le ridică probleme. China a aprobat în mare secret cel mai mare deficit bugetar din istoria sa. Revenind la noi…cum am ajuns aici? Oare nu toate creșterile de salarii, pensii, ajutoare de tot felul date înainte de alegeri ne-au dus aici? Doar ne avertizau organismele de control financiar de prin august, să nu ne aruncăm, că vine nota de plată. Vine!

Stăm și ne gândim, vă întrebăm. Bazele administrației publice scriu negru pe alb: “Consiliile locale sunt autorități deliberative ale administrației publice din comune, orașe și municipii. Primarii asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetă­țenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local”. Continuăm. „Administrația publică din România este guvernată de un set de principii general aplicabile, indiferent de nivelul de competență, de distribuția teritorială, de tipul de servicii publice realizate sau de statutul personalului acesteia. Principiul egalității – conform acestui principiu, beneficiarii activității autorităților și instituțiilor administrației publice au dreptul de a fi tratați în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligația autorităților și instituțiilor administrației publice de a trata în mod egal pe toți beneficiarii, fără discriminare pe criteriile prevăzute de lege. Deoarece vizează satisfacerea unor interese generale, administrația publică trebuie să asigure un acces egal la serviciile oferite, pentru toți cetățenii, fapt ce decurge din egalitatea tuturor în fața legii. Administrația publică trebuie să funcționeze pentru a satisface interesul general și nu un interes particular, în sensul că ea furnizează servicii tuturor, fără a face distincție de origine, vârstă, rasă, partide politice, religie etc. Principiul proporționalității – statuează faptul că formele de activitate ale autorităților administrației publice trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum și echilibrate din punctul de vedere al efectelor asupra persoanelor. Reglementările sau măsurile autorităților și instituțiilor administrației publice sunt inițiate, adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public sau a problemelor, după caz, a riscurilor și a impactului soluțiilor propuse. Principiul satisfacerii interesului public – conform căruia autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul din cadrul acestora au obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup”. Continuăm sau o lăsăm așa, cu decizii luate împotriva interesului cetățeanului?