Aproximativ 450 kg de materiale pirotehnice confiscate

Percheziții în Vișeu de Sus, Vișeu de Jos și Bârsana

• Sâmbătă, 21 decembrie, polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiști din Borșa și Vișeu de Sus, au efectuat 3 percheziții domiciliare la persoane bănuite de infracțiuni cu materiale pirotehnice.

Astfel, la domiciliile a 2 persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale, din Vișeu de Sus și Vișeu de Jos, au fost descoperite și ridicate aproximativ 200 kilograme de materiale pirotehnice din categoriile P1, F2, F3 și F4, în valoare de aproximativ 30.000 lei.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept.

• Vineri, 20 decembrie, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la un imobil din comună.

În urma percheziției au fost ridicate aproximativ 250 kilograme de articole pirotehnice din categoriile P1, F2, F3 și F4, 21 de cartușe cu capsele nepercutate, 283 capse de inițiere pentru confecționarea cartușelor, un pistol aflat în stare avansată de degradare și o armă letală în stare avansată de degradare.

În continuare, sub coordonarea procurorilor, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.