Cu Moș Crăciun la film

Clubul Rock N’ Road – Crăciun mai Frumos

Clubul de motocicliști Rock N’ Road a venit cu o inițiativă inedită anul acesta, cu ocazia campaniei caritabile “Un Crăciun mai frumos”. Astfel, pentru început, mai mulți copilași au fost la film și o prăjitură în compania lui… Moș Crăciun.

„Anul acesta Un Crăciun mai Frumos are două părți. În prima parte am dus “casa noastră” de copii la film și la o prăjitură în mol împreună cu Moș Crăciun și ai lui spiriduși nebuni, i-am dus și la noi acasă (Club House RNR) unde Moș Crăciun le-a oferit cadouri. În a doua parte, vom oferi Un Crăciun mai Frumos unei familii cu 5 copii, care o duce mai greu financiar. Suntem fericiți că de 15 ani reușim în fiecare an să inventăm surprize noi pentru acești copii și într-adevăr să le oferim anul Un Crăciun mai Fericit!”, a declarat Csabi Rusiczki, președintele Clubului Rock N’ Road.