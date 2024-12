Din 2025 – 1.500 de lei pentru un abonament să parchezi oriunde în Baia Mare!

Anul viitor vine cu taxe majorate şi pentru abonamentele de parcare din Baia Mare. Asta au decis consilierii băimăreni la ultima şedinţă ordinară din 2024. Se pare că primăria are nevoie urgentă de bani şi asta reprezintă o nouă sursă de unde mai pot obţine fonduri.

Astfel, potrivit votului dat zilele trecute de aleșii locali, șoferii vor putea achiziţiona de anul viitor trei tipuri de abonamente. La acestea se adaugă şi tichetele de parcare cu durată limitată de timp. Concret, va exista un abonament „Premium” pentru care şoferi ar trebui să scoată din buzunar suma de 1.500 de lei pe an, dar va fi valabil pentru toate parcările publice din Baia Mare. Acelaşi abonament în acest an a costat… 200 de lei! Inițial edilul a propus suma de 2.000 de lei, însă ideea a fost abandonată. Apoi există un abonament valabil pentru „Zona Roșie” adiacentă, ce va fi 600 de lei (acesta este destinat riveranilor și valabil în intervalul orar 17-8), respectiv un abonament de 300 lei pentru „Zona Albastră”, adică parcările neincluse în „Zona Roşie”. Au existat şi voci care nu au fost de acord cu aceste noi tarife, însă totul a rămas doar la nivel de vorbe. Când s-a trecut la vot, proiectul a fost adoptat.