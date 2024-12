Moş Crăciun a ajuns şi la Esperando

Spectacolul de Crăciun al tinerilor a adus atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă la Centrul de Recuperare Esperando. Părinții au fost copleșiți de emoții, iar tinerii cu nevoi speciale au fost încântați că au putut să le ofere aceste momente speciale.

„Cu toții am primit cu drag colinda lor, ne-am bucurat de un moment artistic care ne-a purtat în trenuleț prin stația “Pălăriilor dansatoare”, stația “Urări de Crăciun”, stația “Clopoței” și stați “Crăciun fericit!”. O poezie recitată de Loli, un cântec interpretat de Bogdan la pianină și o colindă cântată de doamna Pricop au întregit programul. Invitații s-au bucurat alături de noi și i-au admirat pe toți cei implicați în crearea acestui spectacol. A venit și mult așteptatul Moș Crăciun care a avut în desaga lui daruri pentru copiii și tinerii prezenți. Cu toții am savurat niște gogoși delicioase și am primit colaci de la mămica Ancuței, doamna Pricop. Tot astăzi, tinerii au făcut schimb de cadouri – “Secret Santa”. Fiecare a pregătit câte un dar pentru unul dintre prietenii alături de care petrece, zi de zi, câteva ore la Centrul Esperando”, au mărturisit oficialii asociației.

Evenimentul a fost unul emoționant și pentru familiile prezente la spectacol, după arată și mesajul transmis de una dintre mămicile prezente.

„La serbarea de Crăciun am văzut îngeri adevărați care știu să aibă grijă de alți îngeri … mulțumesc, Asociația Esperando! În numele părinților mulțumesc tuturor celor care muncesc și încearcă zi de zi să le facă viața mai bună copiilor noștri! Dumnezeu să ne ajute pe toți! Sărbători fericite!”“, a declarat Aurica Radu, mama lui Andrei.