În Poienile de sub Munte • Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, recepționat parțial

Lucrările la Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Poienile de sub Munte avansează și de curând s-a făcut recepția parțială a acestui obiectiv, anunță conducerea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

„Lucrările recepționate până în acest moment includ structura de rezistență și suprastructura clădirii. Comisia de recepție a confirmat că acestea corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ standardelor stabilite, proiectul atingând aproape 30% din indicatorii tehnico-economici aprobați. Centrul de Zi va fi un nou serviciu social destinat persoanelor adulte cu dizabilități din comuna Poienile de sub Munte și zonele învecinate, având o capacitate de 30 de beneficiari pe zi. Activitățile derulate în cadrul centrului vor sprijini creșterea calității vieții beneficiarilor prin dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și prin facilitarea participării acestora pe piața muncii și în viața socială” – au explicat oficialii instituției.

Clădirea are grad înalt de eficiență energetică

Investiția are o valoare totală de aproximativ 3,1 milioane lei, iar termenul de execuție este de 8,5 luni, cu finalizarea lucrărilor programată până în data de 11 mai 2025. Autorizația de construire, emisă de Primăria Comunei Poienile de sub Munte, este valabilă până la 10 iulie 2025.

“Noua clădire este proiectată conform standardelor nZEB (near Zero Energy Building), fiind un exemplu de construcție sustenabilă cu un nivel înalt de eficiență energetică, ce reflectă angajamentul DGASPC față de incluziunea socială și sustenabilitatea mediului. Proiectul contribuie semnificativ la crearea unui viitor mai bun pentru persoanele adulte cu dizabilități, oferindu-le sprijinul necesar pentru integrarea în comunitate și o viață demnă” – mai precizează reprezentanții DGASPC Maramureș.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului „Unitate pentru dizabilitate la Centrul de Zi Poienile de Sub Munte” este de 3.925.357 lei și 88.655 lei cofinanțare de la Consiliul Județean Maramureș.