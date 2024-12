Ioana Grad – de pe băncile Facultății de Litere din Baia Mare, la Ministerul Educației

Vorbim cu și despre una dintre tinerele performante ale Maramureșului, care s-a remarcat în toate etapele parcursului său. Ioana Grad, o tânără maramureșeancă, și-a pus bazele formării în reprezentarea studențească din Baia Mare, iar apoi a evoluat la nivel național în cadrul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Ulterior, și-a continuat activitatea în cadrul Consiliului Tineretului din România (CTR), iar în cele din urmă în Ministerul Educației.

Ioana a fost și rămâne un model de urmat pentru tinerii cu inițiativă din această țară. Recent, și-a încheiat activitatea ca și consilier în cadrul Ministerului Educației și ne împărtășește concluziile din experiența sa în administrația centrală, precum și detalii despre parcursul ei profesional.

Rep.: Ioana, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Te-ai fi gândit, când ai început facultatea în Baia Mare, că drumul tău va fi atât de plin de provocări și reușite?

Ioana: În 2014, când am început facultatea în Baia Mare, eram plină de entuziasm, dar și de incertitudini, așa cum cred că sunt majoritatea tinerilor care pășesc într-o nouă etapă a vieții. Nu mi-aș fi ima­ginat atunci câte oportunități și provocări vor urma. Implicarea mea în reprezentarea studenților a fost punctul de plecare. De acolo, am învățat cât de mare este impactul pe care îl putem avea, chiar și ca studenți, și am avut șansa să mă implic în proiecte naționale prin ANOSR și CTR. Tot ce a urmat – inclusiv experiența din Ministerul Educației – este dovada că determinarea și dorința de a învăța pot deschide uși neașteptate.

Rep.: Care consideri că a fost momentul decisiv care te-a poziționat pe acest drum și cine sunt oamenii care ți-au fost alături?

Ioana: Este greu să identific un singur moment decisiv, pentru că drumul meu a fost construit dintr-o serie de pași mici. Totuși, cred că implicarea mea în reprezentarea studențească a fost punctul de cotitură. Această experiență mi-a deschis ușa către implicarea la nivel național, unde am învățat să navighez prin sistemul educațional și sectorul de și pentru tineret. În ceea ce privește oamenii care mi-au fost alături, sunt recunoscătoare familiei mele, care m-a susținut necondiționat. De asemenea, colegii și mentorii din cadrul Ligii Studenților „Pintea Viteazul” din Baia Mare, Asociația DEIS, ANOSR și CTR au avut un impact profund asupra parcursului meu. Au fost persoane care m-au inspirat, m-au provocat să cresc și mi-au oferit îndrumare când aveam nevoie. Nu în ultimul rând, profesorii din cadrul UTCN – Centrul Universitar Nord din Baia Mare au jucat un rol important. Ei au crezut în mine și m-au încurajat să îmi depășesc limitele. Fiecare dintre acești oameni a contribuit la drumul meu și le sunt profund recunoscătoare.

Rep.: Ultimii doi ani i-ai petrecut la București, lucrând în cadrul Ministerului Educației. Ne poți spune concret în ce au constat activitățile tale?

Ioana: Am contribuit la procesul de elaborare și aprobare a noilor Legi ale Educației. Acest lucru a implicat atât participarea la dezbateri parlamentare în Camera Deputaților și Senat, cât și comunicarea publică a noutăților aduse de acestea și de legislația subsecventă care le pune în aplicare. De asemenea, am avut șansa de a coordona comunicarea strategică pentru componenta Educație a PNRR, care a fost o responsabilitate majoră. PNRR reprezintă o oportunitate istorică pentru România, un program ambițios ce redefinește perspectivele de dezvoltare ale țării noastre prin investiții masive în domenii-cheie, inclusiv educația. Această componentă, cu o alocare de 3,5 miliarde de euro, are menirea de a transforma radical sistemul educațional, dotând școlile cu resurse moderne, sprijinind elevii vulnerabili și promovând inovarea și sustenabilitatea. Comunicarea strategică a acestor inițiative a presupus nu doar transmiterea clară a mesajelor către publicul larg, ci și consolidarea transparenței și a încrederii. Mă mândresc cu inițiativele care sprijină elevii sportivi și mă bucur că am contribuit la înființarea celor cinci clase de fotbal pentru fete în licee și lansarea Programului Național „Campion în Școală”, care aduce sportul mai aproape de elevi. Am avut ocazia să consolidez legătura dintre educație și sport colaborând cu principalii actori din acest domeniu, participând la evenimente sportive și facilitând încheierea de parteneriate importante care sprijină performanța și implicarea tinerilor. Pe lângă acestea, am avut un rol direct în mai multe inițiative, printre care cele legate de educația pentru schimbările climatice și mediu, educația nutrițională, educația financiară, demersurile privind combaterea consumului de droguri, campaniile antiviolență. Toate aceste experiențe m-au învățat că schimbarea reală vine din perseverență, muncă de echipă și angajament pentru binele comun.

Rep.: Care consideri că a fost cea mai importantă contribuție a ta adusă în cadrul Ministerului și, de asemenea, care au fost cele mai dificile momente avute în această funcție?

Ioana: Cea mai importantă contribuție pe care consider că am adus-o în cadrul Ministerului Educației a fost efortul de a asigura transparența, astfel încât toți cei implicați – profesori, elevi, părinți și societatea civilă – să înțeleagă clar beneficiile reformelor, inițiativelor și investițiilor în educație. Cele mai dificile momente au fost acelea în care a trebuit să găsim echilibrul între a răspunde rapid așteptărilor publicului și a ges­tiona complexitatea proceselor legislative și administrative. Dezbaterile intense, rezistența la schimbare și presiunea de a livra rezultate într-un timp limitat au fost provocări semnificative. Faptul că am reușit să depășim împreună aceste obstacole și să obținem rezultate tangibile pentru educație a fost cea mai mare satisfacție.

Rep.: Care este, concret, moștenirea pe care doamna Deca o lasă în istoria educației din România la final de mandat?

Ioana: La finalul acestui mandat, doamna Ligia Deca rămâne, cu siguranță, în istoria educației din România drept unul dintre cei mai dedicați lideri ai acestui domeniu, cu o viziune clară și un angajament ferm pentru progres. Cred că moștenirea sa va rămâne marcată de reforme legislative, de susținerea cadrelor didactice și de investiții istorice, precum cele 3,51 de miliarde de euro prin PNRR pentru școli și universități. Printre realizările semnificative se numără creșterea bugetului pentru educație la un nivel record de 4,6% din PIB și de măsuri concrete pentru reducerea abandonului școlar, cum ar fi asigurarea unei mese la școală pentru peste 660.000 de copii. De asemenea, creșterea numărului beneficiarilor de burse la peste 1,7 milioane și, mai ales, faptul că fiecare copil, din fiecare clasă, are posibilitatea de a primi bursă care să-l stimuleze să progreseze, prin introducerea bursei de reziliență. Alte realizări foarte importante sunt implementarea digitalizării evaluărilor naționale și creșterea semnificativă a numărului de consilieri școlari. Vă îndemn să parcurgeți raportul său de activitate disponibil pe site-ul instituției (edu.ro), pentru a descoperi mai multe realizări ale acestui mandat.

Rep.: În același timp, nu doar că ai deservit educația, ci ai făcut parte din ea. Știm că ai urmat un doctorat în Filosofie. Ce urmează pentru tine?

Ioana: Finalizarea doctoratului este o prioritate pentru mine în acest moment. Tema mea de cercetare, despre idealurile politice și sociale și impactul lor asupra societății, rămâne extrem de relevantă. În ceea ce privește viitorul, intenționez să continui să contribui la educație, fie prin implicare în proiecte și politici publice, fie prin activitatea mea academică. De asemenea, sunt deschisă noilor provocări, atât în educație, cât și în alte domenii care influențează direct societatea.

Rep.: La finalul acestui interviu, dacă există alte aspecte pe care le consideri importante și care nu au fost abordate în întrebările noastre, te invităm să le împărtă­șești. De asemenea, te rugăm să transmiți un gând către apropiații tăi, colegi și familie, acum, la finalul anului 2024.

Ioana: Mulțumesc pentru invitație! Cred că un aspect important pe care aș vrea să-l subliniez este faptul că educația nu se limitează la reforme și politici, ci este despre oameni – elevi, profesori, părinți și toți cei care își pun energia în a construi ceva mai bun. Colegilor mei, celor din minister, prietenilor, mentorilor și, nu în ultimul rând, familiei mele, le mulțumesc din suflet pentru sprijin, inspirație și răbdare. Acum, la final de an 2024, aș vrea să le transmit tuturor un gând de recunoștință și speranță. Vă doresc tuturor un an nou plin de sănătate, bucurii și realizări, iar în tot ceea ce faceți, să aveți curajul de a visa și de a transforma visurile în realitate! În plus, țineți minte: cele mai valoroase schimbări nu vin dintr-o lume perfectă, ci din determinarea noastră de a îmbrățișa imperfecțiunea și de a construi ceva frumos din ea.

Interviul cu Ioana Grad ne-a oferit o incursiune în povestea unei tinere care a transformat pasiunea pentru educație, tineret și dorința de a aduce schimbare într-o carieră remarcabilă. Drumul său, de pe băncile facultății din Baia Mare până la Ministerul Educației, demonstrează că determinarea, munca și implicarea pot deschide uși către oportunități extraordinare. Mesajul pe care Ioana îl transmite, prin tot ceea ce a realizat, este că fiecare dintre noi poate contribui la o lume mai bună prin muncă, perseverență și prin dorința de a învăța continuu. Povestea sa rămâne un exemplu valoros pentru tinerii care visează să aducă o schimbare pozitivă în societate.