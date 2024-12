Trei zile de fotbal-spectacol. Începe Cupa Minerul!

Vineri, 27 decembrie, debutează ediția a VII-a a Cupei Minerul la fotbal în sală, competiție programată și în zilele de 28 și 29 decembrie în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”. 16 echipe se vor afla la startul acestei ediții, competitoarele fiind împărțite în patru grupe.

Vom avea parte de me­ciuri atractive, spectaculoase, cu jucători consacrați, campioni mondiali și vicecampioni europeni la minifotbal, dar și foști campioni ai României la fotbal. Reamintim că loturile cu jucătorii celor 16 echipe vi le-am prezentat în numerele anterioare ale cotidianului nostru, iar azi revenim cu repartizarea echipelor în grupe și cu programul jocurilor de la ediția a VII-a.

Grupele Cupei Minerul, ediția 2024

• Grupa A: FC Alex, CS Nordic Boys, Fortuna Baia Mare, Mărcuș Logistic;

• Grupa B: Remat Maramureș, Redex, Diflora Baia Mare, Atletic Lăpuș;

• Grupa C: Galacticii, Shishara Baia Mare, Dr. Brown’s, SELEÇÁO;

• Grupa D: Narcoffee, Bucovina Badeuți, Power Satu Mare, Vulturul Mintiu Gherlii.

Program Cupa Minerul

• Vineri, 27 decembrie:

13.00 FC Alex – Mărcuș Logistic (Grupa A);

13.55 Nordic Boys – Fortuna Baia Mare (Grupa A);

14.50 Remat Maramureș – Atletic Lăpuș (Grupa B);

15.45 Redex – Diflora Baia Mare (Grupa B);

16.40 Galacticii – Selecao (Grupa C);

17.35 Shishara Baia Mare – Dr. Brown’s (Grupa C);

18.30 Narcoffee – Vulturul Mintiu Gherlii (Grupa D);

19.25 Bucovina Badeuți – Power Satu Mare (Grupa D);

20.20 Mărcuș Logistic – Fortuna Baia Mare (Grupa A);

21.15 Atletic Lăpuș – Diflora Baia Mare (Grupa B);

22.10 Selecao – Dr. Brown’s (Grupa C);

23.05 Vulturul Mintiu Gherlii – Power Satu Mare (Grupa D).

• Sâmbătă, 28 decembrie:

12.00 FC Alex – ACS Nordic Boys (Grupa A);

13.00 Remat Maramureș – Redex (Grupa B);

14.00 Galacticii – Shishara Baia Mare (Grupa C);

15.00 Narcoffee – Bucovina Bădeuți (Grupa D);

16.00 Nordic Boys – Mărcuș Logistic (Grupa A);

17.00 Redex – Atletic Lăpuș (Grupa A);

18.00 Shishara Baia Mare – Selecao (Grupa C);

19.00 Bucovina Bădeuți – Vulturul Mintiu Gherlii (Grupa D);

20.00 Fortuna Baia Mare – FC Alex (Grupa A);

21.00 Diflora Baia Mare – Remat Maramureș (Grupa B);

22.00 Dr. Brown’s – Galacticii (Grupa C);

23.00 Power Satu Mare – Narcoffee (Grupa D).

• Duminică, 29 decembrie:

15.00 Sf. 1 Locul 1A – Locul 2B;

16.00 Sf. 2 Locul 2A – Locul 1B;

17.00 Sf. 3 Locul 1C – Locul 2D;

18.00 Sf. 4 Locul 2C – Locul 1D;

19.00 SMF 1. Câștigător Sf. 1 – Câștigător Sf. 3;

20.00 SMF 2. Câștigător Sf. 2 – Câștigător Sf. 4;

21.00 Competiție penalty-uri;

21.30 Finala Mică;

22.30 Finala Mare;

23.30 Festivitate de premiere.

Premii în valoare de 40.000 de lei

Organizatorii anunță premii în valoare de peste 40.000 lei. Campioana va fi recompensată cu un premiu în bani de 20.000 de lei, vicecampioana va încasa un premiu de 10.000 de lei, iar ocupanta locului III va primi 5.000 de lei. De asemenea, se vor acorda și trei premii speciale: trofeul pentru cel mai bun jucător, Trofeul pentru Golgheter și Trofeul pentru cel mai bun portar.

Accesul spectatorilor se va face pe bază de bilet (20 lei/zi). Biletele vor fi disponibile la Sala Polivalentă “Lascăr Pană” în cele trei zile de competiție.