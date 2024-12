Rock N’Road celebrează 15 ani de la înființare

Asociația Rock N’Road din Baia Mare a celebrat ieri, 27 decembrie, 15 ani de la înființare. Ideea a venit din dorința motocicliștilor din municipiul reședință de județ de a putea organiza evenimente dedicate iubitorilor de adrenalină.

”Practic, în urmă cu 15 am decis să înființăm Asociația Rock N’Road al cărei scop principal era acesta: de a organiza și la noi în Maramureș evenimente moto-rock. Ei, și de atunci au trecut fix 15 ani în care ne-am mărit foarte tare familia și am reușit să organizăm zeci de evenimente caritabile, în care am ajutat foarte multe familii nevoiașe și am distrat câteva mii de copii. Cât despre festivalul nostru principal «Rock N’Road Weekend», am organizat 13 ediții la care, cumulat, am adus câteva zeci de mii de oaspeți/turiști în Maramureș, deci putem spune că ne-am îndeplinit obiectivul” – a declarat Rusiczki Csabi, președintele asociației.