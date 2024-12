Toma Enache le-a facilitat maramureşenilor “o întâlnire de suflet, esenţială, pentru că Enescu este parte din esenţa poporului român”

După ce în 2019 a lansat un film despre reeducarea de la Piteşti, “Între chin şi amin”, regizorul Toma Enache a revenit în faţa cinefililor cu o nouă producţie unică, “Enescu, jupuit de viu”.

De data aceasta, în prim-plan se află personalitatea marelui compozitor, George Enescu. Regizorul Toma Enache a mărturisit că în timp ce în Austria totul pare să se identifice cu Wolfang Amadeus Mozart, în România abia acum, la aproape 70 de ani de la moartea lui George Enescu a fost realizat primul film artistic despre genialul compozitor român. “Sper ca prin această producție să aducem publicul mai aproape de sufletul lui Enescu și să-l facem iubit așa cum merită”, a accentuat Toma Enache.

Producţia „Enescu, jupuit de viu” a ajuns şi în Maramureş. Proiecţia s-a bucurat de săli pline la Centrul Universitar Nord Baia Mare, la ATP Tech Center şi în Sighetu Marmaţiei. De altfel, Toma Enache precizează că, de fiecare dată când a venit în zona noastră, publicul a receptat filmele sale cu mult entuziasm.

”Sunt extrem de onorat şi bucuros să revin în Baia Mare unde este un public extraordinar. Mulţumesc publicului din Baia Mare pentru că întotdeauna a fost în număr mare la filmele mele şi la proiectele mele, de fiecare dată când am venit aici. Mulţumesc doamnei Natalia Lazăr, tot cu ea am vorbit şi la «Între chin şi amin» şi mulţumesc tuturor românilor care au înţeles că întâlnirea cu Enescu este o întâlnire de suflet, esenţială, pentru că Enescu este parte din esenţa poporului român”, a punctat regizorul Toma Enache.

”Enescu – jupuit de viu” urmărește o poveste tulburătoare și captivantă despre creație și iubire și provocările legendarului compozitor George Enescu, dezvăluind latura sa umană, suferințele și sacrificiile pe care le-a îndurat pentru a-și împlini destinul artistic şi iubirea lui unică pentru prințesa Maruca Cantacuzino. Filmul îmbină muzica, istoria şi drama personală a lui George Enescu. Filmul beneficiază de o distribuție remarcabilă, cu Mircea Dragoman în rolul lui George Enescu și Theodora Sandu în rolul Prințesei Maruca, alături de actori cunoscuți precum Cezara Dafinescu, Manuela Hărăbor, Adrian Titieni, Cristian Sofron, Kira Hagi, Pavel Ulici, Filip Ristovski, Erica Moldovan, Codrin Dănilă și regretatul Constantin Codrescu.

Coloana sonoră este interpretată de Orchestra Națională a Franței, sub bagheta maestrului Cris­tian Măcelaru, director artistic al Festivalului George Enescu și de Orchestra Națională Radio din România, condusă de maestrul Horia Andreescu. De asemenea, violonistul Alexandru Tomescu adaugă o notă distinctă acestei producții sonore. Coloana sonoră include și un fragment muzical original, interpretat de George Enescu la vioară și Dinu Lipatti la pian.

Referindu-se la începuturile producţiei despre Enescu, regizorul Toma Enache a dezvăluit că i-a venit ideea unui film despre marele compozitor după ce a văzut poza cu George Enescu pe patul de moarte, acolo unde apare cu căţelul lui, Mutzerli. A fost impresionat când a citit despre George Enescu că a mu­rit singur într-o cameră de hotel din Paris, dar ideea finală i-a venit când a fost cu proiecţia filmului “Între chin şi amin” în Moldova şi a vizitat Muzeul Tescani. Regizorul a mai adăugat că încasările de la filmul „Între chin şi amin” au stat la baza producţiei „Enescu, jupuit de viu”.

”Promisesem tuturor spectatorilor care au fost la «Între chin şi amin» că tot ce se încasează din acest film va intra în următorul film. Nu ştiam atunci ce va fi, dar acum pot să spun că am reuşit să facem primul film artistic dedicat marelui compozitor George Enescu. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost prezenţi atunci la «Între chin şi amin». A fost din punctul meu de vedere o mare victorie ca un film despre reeducarea de la Piteşti, despre nenorocirile din temniţele comuniste să aducă o parte din finanţarea pentru acest film”, a afirmat regizorul Toma Enache.

Regizorul recunoaşte că e greu să faci film, în condiţiile în care nu beneficiezi de finanţare din partea statului. El mai spune că oamenii de valoare sunt prea puţin promovaţi, dar speră ca prin acest film “să contribuie la îmblânzirea unora dintre semeni, lucru pe care Enescu dorea să-l facă, prin muzica lui. Poate nu doar să-i îmblânzească, ci și să-i facă să-l iubească așa cum merită.”

“Este groaznic de greu şi mai ales dacă vorbim despre un film independent, adică fără niciun fel de finanţare din partea statului. Chiar şi cei care primesc bani din partea statului simt ce greu le este, aşa că imaginaţi-vă ce greu ne este nouă. Sunt extrem de bucuros că am reuşit să facem film. Şi sunt bucuros că vorbim de un altfel de film. Au fost săli arhipline pe unde am fost în toată ţara. Habar nu am de ce se promovează atât de puţin actul cultural şi mai ales oamenii de valoare. Enescu merita să aibă până acum cel puţin câteva filme despre el, la anul se împlinesc 70 de ani de la moartea lui şi 144 de la naşterea lui. Gândiţi-vă când am trecut prin Austria, am schimbat avionul la Viena, totul vorbeşte acolo despre Mozart. Când intri în Austria totul vorbeşte despre Mozart, de la băuturi, ciocolată, absolut orice. Şi noi abia am reuşit să facem un film la 70 de ani de la moartea lui”, a menţionat Toma Enache.

Ca în cazul producţiei “Între chin şi amin”, încasările de la “Enescu, jupuit de viu” vor fi folosite pentru următorul film pe care şi-l propune Toma Enache.