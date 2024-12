Mondo 2024. Cu ochii în războaie şi în crize economice!

N-am avut un an bun. Scăpasem de boli, de pandemii, am crezut că revenim la normal. Uitasem că va fi an electoral aproape în întreaga lume. Uitasem că deşi se tot întâlnesc, fac brainstorminguri, din care lipseşte fix brain-creierul, mai marii Planetei nu se înţeleg să facă efectiv ceva pentru Pământ şi împotriva încălzirii globale şi a efectului de seră. Economiile mari duduie, deci nu se opresc, acum se adaugă războaie cu poluarea aferentă, de parcă am avea alternativă, un alt Pământ neatins, pus bine.

Să trecem în revistă evenimentele cele mai importante ale anului 2024, pe glob.

În ianuarie, chiar din prima zi, Egipt, Etiopia, Iran, Emiratele Arabe devin membri BRICS, răspunsul rusesc la provocările pieţei mondiale. Republica Artsakh este dizolvată când Nagorno Karabakh e recapturată de Azerbaijan. Pe 26 ianuarie, Curtea Internaţională de Justiţie cere Israelului să ia măsuri să prevină actele de genocid în Gaza.

În februarie, Statele Unite lansează atacuri aeriene asupra a 85 de ţinte din Irak şi Siria ca răspuns la un atac cu drone asupra unei baze militare americane. Pe 29 februarie, soldaţii israelieni trag în mulţime în Gaza City, ucid peste 100 de persoane. În total, cifra de palestinieni ucişi trece de 30.000.

În martie, Suedia se alătură NATO, ca al 32-lea membru, urmând Finlandei. Între 15-17 martie, au loc alegeri în Rusia, Vladimir Putin este ales pentru al cincilea mandat. Cu ce procent? Cu cât a vrut el, ca-n bancul cu vecinii Rusiei. Pe 22 martie, Statul Islamic atacă participanţii la un concert din Krasnogorsk, din Rusia, unde omoară 145 de persoane şi rănesc alte 551.

Pe 1 aprilie şi nu e de glumă, Israelul atacă ambasada Iranului din Damasc şi sunt ucise 16 persoane, extinzând conflictul local la regional. Pe 16 aprilie au loc inundaţii neaşteptate în Golful Persic, 32 de persoane sunt ucise după ploi torenţiale ce generează inundaţii. Aeroportul Internaţional Dubai se opreşte din activitate.

Pe 29 aprilie, alte inundaţii în Brazilia, cu zeci de morţi şi sute de răniţi. 50 de persoane mor şi alte 84 sunt date dispărute după o rupere de cale ferată în Kenya, ce se adaugă devastărilor făcute de inundaţii în ţara amintită şi în Tanzania, care au cauzat oricum 488 de morţi şi strămutări a altor 500.000.

În 10 mai, o serie de furtuni solare generează aurore boreale în locuri unde erau imposibil de văzut, a fost prima furtună solară de categoria G5, din 2003 încoace.

Pe 15 mai, prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, este împuşcat şi spitalizat.

Pe 20 mai, procurorul-şef al Curţii Criminale Internaţionale anunţă mandate de arestare pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi pentru liderul Hamas, Yahwa Sinwar pentru crime de război.

Pe 30 mai, ex-preşedintele SUA, Donald Trump, e găsit vinovat de 34 capete de acuzare pentru traseu fraudulos al banilor, prima acuzare de gen din istoria SUA.

Pe 23 iunie, dezastru umanitar la pelerinajul Haaji, de la Mecca, unde peste 1.300 de persoane au murit din cauza căldurii. Au loc atacurile din Daghestan, în sudul Rusiei, mor 28 de persoane şi sunt rănite 46.

Pe 13 iulie, în timpul campaniei electorale la Butler, Pennsylvania, candidatul Donald Trump este împuşcat în ureche, într-o stranie tentativă de asasinat încă nu foarte bine elucidată. Din 26 iulie până în 11 august, au loc Jocurile Olimpice de la Paris, care încep cu scandalul de la scena presupus biblică din ceremonia de deschidere şi se încheie cu scandalul meciului de box dintre Luca Hamori şi Imane Khelif. Pe 30 iulie, 334 persoane sunt ucise, 200 rănite şi 281 dispărute după alunecări masive de teren în Kerala, India.

În 11 august, preşedintele ucrainean Zelensky anunţă ofensiva trupelor sale în districtul Kursk, din Rusia, sunt evacuate 76.000 de persoane.

Pe 14 august, Organizaţia Mondială a Sănătăţii anunţă pericolul Mpox ca fiind Urgenţă de importanţă internaţională, a doua oară în doi ani, având origini în Africa. Pe 24 august, 600 de civili sunt masacraţi de islamişti asociaţi cu Al Quaeda, în Burkina Faso.

Pe 12 septembrie, ploi grele în Europa centrală duc la primele inundaţii masive din 2010 încoace. Între 17-18 septembrie, 32 de persoane sunt ucise şi 3.200 rănite după ce explodează aproape deodată pagerele şi staţiile de emisie recepţie folosite de militanţi Hezbollah, cu autor evident Israelul. Aceeaşi ţară reuşeşte asasinarea liderului Hezbollah, Ibrahil Aquil şi a altor zece lideri. Altă fază a războiului începe cu lovituri aeriene în Liban, soldate cu 569 de morţi şi 1.835 de răniţi. Tot în septembrie, pe 26, uraganul Helene atinge Florida şi ucide 236 de oameni, alţi 685 fiind daţi dispăruţi.

În 1 octombrie, trupele israeliene invadează sudul Libanului. Iranul atacă Israelul cu rachete balistice. Pe 16 octombrie, Yahwa Sinwar, liderul Hamas, e ucis în Rafah.

Pe 26 octombrie, au loc alegeri parlamentare în Georgia, sub suspiciunea interferenţei masive a Rusiei. Nu am luat în seamă ştirea la acel moment… Pe 30 octombrie, au loc inundaţii majore în Spania, se pierd 200 de vieţi, au căzut în 8 ore precipitaţiile de pe un an întreg.

În noiembrie, Donald Trump este reales preşedinte al Statelor Unite ale Americii, al doilea preşedinte din istorie reales după un mandat pauză.

Pe 30 noiembrie, se reaprinde subit şi surprinzător războiul din Siria, trupele Opoziţiei, cu sprijin turc, american şi… ucrainean ocupă oraşul Aleppo.

În decembrie, pe 3, preşedintele sud-coreean declară legea marţială, noaptea la Tv, acuzând principalul partid de simpatizare a Coreei de Nord.

Pe 6 decembrie, după alegerile din România, Curtea Constituţională anulează rezultatele alegerilor din primul tur al alegerilor prezidenţiale, acuzând interferenţe ale Rusiei.

Pe 8 decembrie, liderul sirian Bashar Al Assad pleacă de la putere, după o dominaţie a familiei sale de…61 de ani. Fuge evident în Rusia. Pe 11 decembrie, FIFA anunţă că Argentina, Uruguay şi Paraguay vor fi gazdele World Cup 2030, iar Arabia Saudită va fi gazda ediţiei din 2034.

Nu, n-a fost un an bun. Se adaugă excesele Rusiei, cabluri submarine tăiate pe sub oceane, promisiunile lui Trump de a aduce schimbări majore ce seamănă mai mult cu ameninţări.

Pe final de an, a mai apărut boala X, ca să nu fim liniştiţi. Plus ameninţarea unei crize economice mondiale, în care Germania suferă deja, China are cădere, SUA e în război parlamentar pentru viitorul buget. Va fi fierbinte şi 2025? Cu siguranţă. Inclusiv la propriu, promite să devină campion absolut la călduri, din întreaga istorie.