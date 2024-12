Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Guvern de re-uniune națională, la un mic, o grisină și o cană cu vin

Râdem-glumim, da’ ce-am votat, oameni buni? Că am salvat țara de urs și am rămas cu lupii! Noul Guvern e leit fostul, cu mici modificări neesențiale. Ciola(n)cu 2.0, cum ar veni. Ba da, au dat Finanțele, cartoful fierbinte, UDMR-ului, să-și rupă ei gâtul. Nu se mai vorbește de comasare, de regionalizare, nimic. Ceilalți latră, gem, amenință. Nu chiar cu Rusul, dar nu mai e mult. Acum, variantele-s două. Ori face noul Guvern curățenia necesară în economie și-n finanțe, ori ne dă pe mâna FMI s-o facă, de iar bem până se vede luminița de la capăt de tunel. E mai greu, da’ vorba aia, poți da vina pe ei. Pe Occidentul monstruos. Atâta că, de-o faci, la următoarele alegeri devii istorie, ai ridicat mingea la fileu fix suveraniștilor care asta zic de când au apărut. Practic le dai dreptate.

Mno, ce ne facem? Deo­camdată, plătim taxe și impozite mărite, tot noi, proștii, după ce au crescut salarii și pensii fără să existe acoperire. Doar așa, ca să NU iasă la alegeri cine le-a dat cu mână largă. Pe plan local, s-a făcut o alianță secretă în care, probabil premieră românească, au votat împreună PSD, AUR, UDMR și USR. Suntem tari! Încă n-a făcut-o nimeni! Și totul pe șalele cetă­țeanului, ca să fie bani de susținut Primăria. Și investițiile. Păi, vorba românului cu sechele, nu era mai bine înainte? Ți se promiteau aquaparcuri, cămine de bătrâni, terenuri de sport etc. Nu le făcea nimeni, da’ nici nu-ți băga nimeni mâna-n buzunar, Acum… Apropo, de-acum înainte, cine parchează în centru, e bazat. În Baia Mare vorbim. Știm clar că e în bani. Oare nu se pot face și abonamente de 5-10-15 minute, așa, cât să poată și ăia cu BMW alimentat cu 50 de lei să-și facă un selfie în parcare, să arate că au valoare? Că noi n-o să accedem. E prea mult pentru o poză și a trecut campania electorală. Dacă n-am candidat, nu mai are rost. Dar tot e ceva. Am aflat exact cum e cu grija pentru cetățean.

Și revenim asupra unei mai vechi probleme, pe care nu vrea s-o ia nimeni de coarne. Nici la noi nici aiurea. De ce tu, cel care ți-ai cumpăra teren pe care pui o casă, ar trebui să plătești impozite și taxe pe terenul tău, pe casa ta? N-ai pus casa pe terenul Primăriei, ci pe al tău, luat cu bani grei. La fel, apartamentul. E al tău, cumpărat. Da, e pe terenul primăriei, dar plătesc pentru terenul ocupat toți proștii din bloc. Și da, de ce să plătești impozit pe mașină? E a ta, când ți-ai cumpărat-o n-a venit autoritatea locală să zică: “Ia, bă, de-aici 1.000 de euro să-ți iei mașină mai bună și ne socotim noi!” Ai luat ce-ai putut. Taxă de drumuri plătești, rovignete, asigurări. Impozit că ce? Acum, vei plăti pentru parcare. Dacă ai valoare, te poți poza în față la REMIN, cu minerul falimentar, dar nu falimentat de tot. Corect era să recuperați clădirea aceea, să vă mutați în ea și din actuala clădire să faceți parcare etajată ca-n Cluj. Atunci da, ați fi meritat toți banii.

Toți politicienii-n coeur

Toți politicienii locali NU au umblat la biserică zilele acestea, că a trecut campania. Au fost la “Crăciun în Maramureș”. Și s-au lăudat cu ce gubă au. Și au preamărit tradiția maramureșeană ce nu moare. Dacă ieșiți din muzeul Satului și vă duceți cumva direct pe Valea Izei sau a Vișeului, veți vedea c-a murit. Demult. E acoperită cu termopan, pereți roz, țiclam, țeavă de inox. Mai anii trecuți aveam 30% din populația activă din sate plecată la muncă în occident, definitiv sau sezonier. Acum, se vorbește în șoaptă de 50% sate golite de oamenii cu putere. Nu se mai cosește, ce să vorbim de agricultură. Sunt mini/ maxi marketuri deja și în comune, orășelele au câte 2-3. Să vezi lelea cum își cumpără bacon, ptită, unsoare din petrol și roșii din plastic, de asemenea! Straie populare? Cam ca la noi în Muzeu… la sărbători. Iar dacă oficialii care se laudă cu Datina ce nu moare nu ne cred, îi ducem în satul lor. Să vadă cum poarta maramureșană e împluntată în țeavă (țedhe) albastră sau roșie, să fie mai cochetă și mai durabilă. Și da, nu uităm corul de lăudaci/aplaudaci de Facebook. Felicitări, Să fie primit/Fie-ntr-un ceas bun!/Mult succes. Mai că-ți stă sarmaua tradițional iraniană în gât, la fel balmoșul ucrainean. Fie ca lumina… Și să nu uităm, spre marea lor neobrăzare, s-au mai lăudat și cu Revoluția Română, cu libertatea ce ne-a fost dată cu sânge, de care ei acum abuzează în mod grosolan. Unde-i Tudor Gheorghe să le cânte? Unde-s revoluționarii strigoi din cântec, ce-i bântuie pe la porți închise???

Se bucură ca și copiii mici

Ăștia noi de-ai noștri, care au intrat în parlament, se bucură pe Net ca niște copii. Se filmează jurând. Își fac blog, jurnal, se laudă în ce comisii au fost introduși. Încă o zi două o mai fac, pentru noi desigur. Atenție mare, după sărbători se schimbă macazul! Fiecare cu a mă-sii, că avem guri de hrănit! Feciori, consiliere, păi ce facem aici? Frate-frate, da’ alegerile mai și trec! Hai, e vremea de recuperat banii. Cum care? Păi investiția. Hai că știți… de la 80 la 150.000 de coco de cap de om politic ajuns la vârf de carieră.

Crin Crin/Să-nălțăm!

“Sculați, gazde nu dormiiiiți/ Vremea eee să vă trezițiiii! Crinu-i crin și iară-i lin/Doarme de-un deceniu Crin/S-a trezit/Paharu-i pliiiin!” Dar să nu ne-oprim din colind, că nu-i frumos și n-om căpăta nimic.

“Trei politruuuci se întâlniiiră/Și așa se sfătuirăăă/Ca la-apus de soare/Poporul să-l omoare/Ba pe-ici cu taxe/Ba colo cu noxeeee.(…) Haideți fraaaaților să mergem/Haideți fraaaaților să mergem/Taxe-uriașe să culegem, taxe-uriașe să culegem!/ Stăpâne stăpâne, mai cheamă și-un câine/Că l-apus de soare vor să mi te-omoare/Bacii pesede cu udemere și cu penele plus minorite/ Să le spui cu dor/Că nu vreau omor/Și la nunta mea/Va crește TVA/Parcarea-o vor taxa/Salariu-mi va scădea.

Și-acum, dăm cuvântul maestrului Tudor, pe bune: “Mută-i întrebarea ce răsună afară leru-i ler/Am murit degeaba ce-aţi făcut din ţară leru-i ler/Tot în frig şi-n foame tot cu mâini întinse leru-i ler/Pe la porţi străine ce ne stau închise leru-i ler/Vin colindătorii cum veneau odată leru-i ler/Să colinde în seara asta minunată leru-i ler/Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n lacrimi leru-i ler/Prea degeaba sânge prea degeaba patimi leru-i ler”

Revenim. Crin? Zău? Din toate variantele posibile ați ales o caricatură? Vreți musai o finală cu George Simion/ Nicușor Dan, să înțelegem. Alte emoții pentru popor, iar râde Putin de noi. Iar candidați patrioți pe cai albi în ape-nghețate, cu mâna la spate, pe Kalashnikovul ascuns. În timp ce Crin File de poveste va lua sub scorul Ostașului din fruntea țării. Personaje istorice, nu zicem, dar în caricaturi. Fie ca lumina să vă călăuzească mințile cotropite de importanța voastră pe Pământ, de șmechereala sudistă cum că “Ne faceți”, de mediocritatea voastră de tip/vin superior! Da de vă treziți și înțelegeți că sunteți limitați, că nu „ne faceți” pe noi, ci Țara, Poporul, indirect și pe voi când nu-ți mai fi boieri…

Această pagină este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.