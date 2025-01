Spitalul Orășenesc din Vișeu de Sus atrage tot mai mulți medici tineri

Unul dintre spitalele orășenești din județul nostru, care a reușit în ultimii ani să atragă tot mai multe cadre medicale a fost cel din Vișeu de Sus. Așa se face că tot mai mulți pacienți din zonă se adresează acestei unități medicale, bolnavii fiind scutiți de drumuri la Baia Mare, Sighetu Marmației sau Borșa.

În spatele rezultatelor de acum însă, stau ani dificili în care unitatea medicală a fost reabilitată și dotată cu aparatură. În plus, un factor extrem de important este sprijinul acordat medicilor tineri, care primesc locuință dacă vin să profeseze aici.

”În general, acum toți tinerii care termină medicina sunt cumva dependenți de aparatură. Nu se mai face medicina cu stetoscopul. Dacă poți să le satisfaci această nevoie de aparatură ai făcut primul pas. Al doilea pas este să le poți oferi o locuință. Este foarte stresant pentru tineri să-și găsească o locuință într-un oraș mic și atunci noi venim în sprijinul lor. Dar, succesul vine din partea conducerii, care trebuie să fie în permanență co­nec­tată cu tinerii. Așa reușești să găsești medici” – a declarat Vlad Cristian, managerul spitalului.

În prezent, spitalul se află în situația în care poate să trieze personalul medical și caută tineri dedicați profesiei și pacienților. De aceea, se merge mult pe ideea de a atrage studenții din zonă, plecați la facultate în centrele universitare.

”Trebuie să ne gândim și la referințe. Acum spitalul nostru este dotat, ambiental stăm bine, salarizarea este bună și dacă le dăm și locuință, medicii nu mai pleacă. De aceea trebuie să avem grijă să fie specialiști așa cum trebuie. Așa că, pe lângă acțiunea de căutare a medicilor, este necesară și una de triere. Trie­rea o face un concurs, dar la spitalele mici nu este îngrămădeală, de obicei se prezintă doar un candidat. Noi discutăm cu medicii și noi știm cam cine vine la concurs. Dacă vin și alții, mai buni, este perfect pentru noi. O parte din medici sunt din zonă și vin și rezidenți. Eu i-am încurajat, pe cei care sunt buni și sunt din zonă, să ia posturile din Vișeu. Am avut surprize plăcute, cu medici tineri care au luat notă bună la Rezidențiat. Spre exemplu, am scos două posturi la cardiologie pe care le-au luat doi tineri din zonă, o fată din Poienile de sub Munte și un băiat din Borșa” – a mai precizat Vlad Cristian.

Câte angajări s-au efectuat în ultimii ani la spital ne arată cifrele statistice. Astfel, dacă în 2018, aici profesau 8 medici, acum vorbim de 54 de medici care lucrează în spitalul din Vișeu.