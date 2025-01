2024, an cu rezultate notabile la Fabrica de Campioni

2024 a fost un an bun pentru Fabrica de Campioni. ”Un an frumos, plin, cu multe obiective îndeplinite și bucurie. Ne mândrim cu ceea ce am realizat”, spun protagoniștii.

Pe parcursul anului precedent, sportivii Fabricii de Campioni au fost angrenați într-o sumedenie de evenimente, iar rezultatele au fost pe măsura așteptărilor.

• atletism: două medalii de aur obținute de Maria Botiz la Campionatul Național în aer liber la probele 80 m plat și săritura în lungime;

• box: Alex Demarcsek a participat la finalele Campionatului Național pentru tineret, unde a ajuns în sferturi; tot până în sferturi a luptat și Mihnea Șpan la Cupa României pentru juniori;

• fotbal: organizarea turneului ”Champs Factory Trophy” cu 38 de echipe participante; două grupe (2014 și 2015) au fost înscrise în Campionatul Județean U12 și U11; grupa 2016 a câștigat Memorialul ”Gheorghe Ene”; grupa 2015 a ocupat locul 3 la Memorialul ”Gheorghe Ola”; grupa 2018 a terminat fără înfrângere turneele ”Champs Factory Trophy” și Cupa Ardealul de la Carei;

• handbal feminin: echipele de junioare 1, 2, 3 și 4 joacă în Campionatele Naționale; la Campionatul Național de Beach Handball, junioarele 2 au obținut medaliile de argint și junioarele 1 au câștigat medaliile de bronz;

• handbal masculin: echipa de juniori 3 joacă în Campionatul Național și are medalie de bronz la Campionatul Național de Beach Handball;

• taekwondo: medalie de bronz obținută de Patrik Dominik Andrei Stan la proba de luptă a Campionatului Național pentru juniori și seniori; Maya Rus a câștigat medalie de argint la Cupa României, juniori III, 11-12 ani, categoria -40 kg, și Antonia Marian a cucerit bronz la Cupa României, juniori III, 9-10 ani, categoria +45 kg;

• volei feminin: echipa este înscrisă în Campionatul Național de minivolei (U13).

Se adaugă aici a doua ediție a conferinței sportive ”Inspire” și două serii ale Taberei FDC.

”Am organizat 24 de acțiuni de selecție în care am văzut 1405 copii în mediul rural și 283 în Baia Mare, iar în luna decembrie i-am adus pe cei din Maramureșul Istoric la antrenamentul centralizat”, menționează reprezentanții Fabricii de Campioni.