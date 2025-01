Acțiune de combatere a poleiului în Baia Mare, făcută de mântuială!

Mai mulți băimăreni au sesizat, în mediul online, acțiunea de combatere a poleiului, realizată de mântuială în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe străzile municipiului.

Primăria a luat act de acest lucru, l-a verificat și a ajuns la concluzia că cetățenii au avut perfectă dreptate să fie nemulțumiți. În consecință, autoritatea publică locală a luat deja primele măsuri.

”Băimărenii nu vor plăti pentru această bătaie de joc care ar fi trebuit să fie o acțiune de combatere a poleiului! Cred că imaginile nu au nevoie de foarte multe explicații. Am primit mai multe sesizări, atât în decursul nopții (n.r. sâmbătă spre duminică), cât și în această dimineață, că străzile din Baia Mare sunt pline de un soi de pietriș pe care prestatorul de servicii a înțeles să îl folosească pe post de material antiderapant. În urma verificărilor, am luat deja primele măsuri: primăria nu va plăti niciun leu pentru aceste servicii, dacă pot fi numite astfel; am luat legătura cu operatorul de salubrizare și i-am solicitat să intervină de urgență pentru a curăța carosabilul; i-am cerut prestatorului care se ocupă de deszăpezire să se aprovizioneze imediat cu sare și să nu folosească nimic altceva pentru a combate poleiul. Îi încurajez pe băimăreni să continue să sesizeze orice fel de abateri sau nereguli și îi asigur că nicio astfel de situație nu va rămâne fără răspuns” – a spus primarul Doru Dăncuș.