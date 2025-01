Drumuri închise (nu doar) pe timp de iarnă

Oficial, restricţiile rutiere pe timp de iarnă anunţate de ISU se aplică pe 10 sectoare de drumuri judeţene. Teoretic, pentru că, practic, unele dintre aceste drumuri sunt gata închise, de ani buni sau niciodată deschise cu adevărat. Unele sunt circulabile doar cu 4×4, indiferent de anotimp.

Ele sunt: DJ 109F, pe porţiunea Strâmbu Băiuţ-Cavnic; DJ 109U pe sectorul Băiuţ-Botiza, dar vorbim de un drum care este impracticabil inclusiv pe timp de vară şi poate fi trecut numai cu 4×4 şi cu abilităţi; DJ 182B pe sectorul Băiţa de sub Codru limită cu Satu Mare, alt drum folosit puţin spre deloc; DJ 183 Izvoare-Gutâi e un drum care are deja de un an pusă barieră de către silvici; DJ 183A pe porţiunea Runcu-Mara, un drum folosit doar de săteni, stâne şi de şantierul barajului, ce evident nu lucrează iarna; DJ 183C, pe sectorul Şuior-Cavnic, un drum nefolosit total, pe lângă Poiana Boului, greu accesibil şi vara, tot cu 4×4; DJ 185 pe sectorul Valea Muntelui-Petrova, alt drum doar pietruit nefolosit, ce încă aşteaptă asfaltarea mult-promisă; DJ 185 pe sectorul Valea Vişeului-Lunca la Tisa, un drum nefolosit şi închis pe tot timpul anului de vreo 10 ani, pe graniţa cu Ucraina, distrus de exploatări forestiere; DJ 186D între Botiza şi Poienile Izei şi DJ 186D între Glod şi Poienile Izei.

Se pot adăuga, de dată recentă, drumurile intercomunale dintre Groşii Ţibleşului şi Botiza, care se va preda Drumurilor Judeţene, dar care şi el va intra în şantier total pe partea Botizei din acest an, plus cel intercomunal dintre Strâmtura şi Petrova, cu adevărat circulabil, spre deosebire de cel de pe Valea Muntelui de la Bârsana-Petrova.

Prin urmare, nu vă avântaţi, fără să întrebaţi localnicii, pe aceste drumuri, nici măcar în celelalte anotimpuri!