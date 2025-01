România, victorie și remiză la Trofeul Carpați

O victorie și o remiză a înregistrat naționala României de handbal masculin la Trofeul Carpați, competiție ce s-a desfășurat la Mioveni. Al treilea meci, cel în compania Georgiei, s-a disputat duminică.

Primul meci al „tricolorilor” a fost împotriva Turciei, confruntare la discreția României, care s-a impus cu 35-26 (14-7), partidă în care au jucat și băimărenii Tudor Botea și Robert Nagy. Tudor a marcat 3 goluri, iar Robert nu a jucat. În celălalt meci din prima zi, Serbia a învins Georgia cu 35-25.

România: Iancu (11 intervenții, a apărat un 7 m), Pașca (6 intervenții), Rusu – Vereș 2, Stanciuc 1, Nistor 4, Botea 3 (2 din 7 m), S. Grigore 1, Lazurcă 3, L. Caba, C. Radu 2, C. Dedu 4, I. Stănescu 1, Toma, Drăgan 6, Buzle 5, Trif, Oancea 3. Antrenori: George Buricea (principal), Ionuț Georgescu (secund), Rudi Stănescu (portari).

Meciul cel mai important pentru România a fost cel din a doua zi, cu naționala similară a Serbiei, întâlnire încheiată cu remiză, 31-31 (11-16). „Tricolorii” nu au făcut o primă repriză reușită, drept dovadă că la pauză diferența era de partea sârbilor, 11-16. Nici primele 15 minute din partea secundă nu ne-au aparținut, sârbii deținând un avans de maximum șase goluri, 18-24, însă cealaltă jumătate a părții secunde a aparținut naționalei României, care a izbutit să egaleze și chiar a avut posibilitatea să câștige. Tudor Botea și Robert Nagy au marcat în acest meci câte un gol.

România: Iancu (8 intervenții, a apărat un 7 m), Rusu (4 intervenții) – Vereș 1, Stanciuc 1, Nistor 3 (din 7 m), Botea 1, Al. Andrei 3, S. Grigore 4, Nagy 1, Lazurcă, L. Caba, C. Radu 1, C. Dedu 6, I. Stănescu, Toma, Drăgan 3, Buzle 7, Trif, Oancea. Antrenori: George Buricea (principal), Ionuț Georgescu (secund), Rudi Stănescu (portari).