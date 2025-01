Botezul Domnului şi Sfinţirea Agheasmei Mari la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”

Luni, 6 ianuarie 2025 – praznicul împărătesc al Botezului Domnului, Boboteaza sau Dumnezeiasca Arătare, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor sfântului locaş de închinare şi de o foarte mare mulțime de credincioși.

„După praznicele cele mari și sfinte ale Nașterii Domnului și al Tăierii împrejur a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iată-ne în plină sărbătoare binecuvântată, praznic împărătesc, praznicul Botezului Domnului sau Boboteaza, cum se numește în popor. Dacă la praznicul trecut L-am văzut pe Mântuitorul prunc, iată că la acesta ce a sosit, Îl vedem pe Mântuitorul la 30 de ani, coborând din Galileea, din nordul Țării Sfinte, la Iordan să fie botezat de către Ioan acolo unde Sfântul Ioan Botezătorul chema poporul la pocăință, să-și mărturisească păcatele și să se boteze cu apă spre iertarea păcatelor. Mântuitorul vine și se amestecă în mulțime, dar Ioan Botezătorul Îl recunoaște pe Mântuitorul și are o stare de cutremur în a se atinge de creștetul Mântuitorului și ziditorului său și Îi zice eu am trebuință să fie botezat de Tine, iar Tu vii la mine. Evident, aceasta în șoaptă. Și Mântuitorul răspunde: lasă acum, că așa se cuvine să împlinim toată dreptatea. Mântuitorul nu avea nevoie de botez, pentru că era fără de păcat. A împlinit Legea și, purtând asupra Sa păcatele întregii omeniri, a scufundat în apele Iordanului păcatele lumii întregi, spre a le purifica, spre a le curăța și spre a le ierta. Tot la Bobotează Ioan Botezătorul L-a recunoscut pe Mântuitorul și apoi Îl va arăta lumii: Acesta este Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatele lumii, iar pentru faptul că la Botezul Domnului s-au deschis cerurile și Duhul cel Sfânt s-a coborât în chip de porumbel, iar glasul Tatălui a răsunat din cer cu un tunet: Acesta este Fiul meu Cel iubit, Întru Care am binevoit, sărbătoarea se numește și Epifanie sau Teofanie, arătarea Preasfintei Treimi. În această zi se face sfințirea mare a apei sau Agheasma Mare în toate bisericile, în toate catedralele și mănăstirile. În multe locuri se iese la o apă curgătoare, se aruncă Sfânta Cruce, este o tradiție în care se aruncă Sfânta Cruce în apă, simbolizând același lucru: intrarea Mântuitorului în apele Iordanului. Agheasma Mare este mult folositoare, cu ea se sfințesc casele în ajunul Botezului Domnului, apoi se consumă timp de 8 zile după Botezul Domnului, pe nemâncate, se sfințesc casele și țarinile și omul în sine, familia întreagă și se alungă cu puterea ei lucrarea duhurilor văzute și nevăzute, a duhurilor necurate și a tuturor potrivniciilor vieții pe care le întâlnește umanitatea. De fapt, Biserica, prin puterea lui Hristos și lucrarea Duhului Sfânt, liniștește în această zi natura, o binecuvântează și o sfințește, pentru că natura întreagă este tulburată din cauza păcatelor oamenilor și atunci numai prin chemarea puterii dumnezeiești a darului Duhului Sfânt prin rugăciune natura se poate liniști și poate deveni pentru om un loc prielnic și frumos în care să trăiască precum în Paradis, ca și protopărinții noștri în Paradis. Dăm slavă lui Dumnezeu că, iată, am ajuns acest praznic minunat și în interiorul acestui praznic ne-am bucurat de toată slava pe care Fiul lui Dumnezeu a arătat-o lumii prin Întruparea Sa, prin Botezul Său și apoi propovăduirea, viețuirea, pătimirea, Răstignirea, moartea și Învierea Sa. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Arhim. Ierom. Serafim Bilţ, eclesiarh, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Liceal Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuţ Pleş, Pr. Dr. Valeriu Vana, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Petru Vasile Bud, Diac. Alexandru Cupşinar, Diac. Ioan Hotico.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. muzicolog Paula Bondre, şi de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

În rândul credincioșilor s-a aflat Ioan Doru Dăncuş, primarul Băii Mari.

Cuvântul de învățătură

„Sfințirea apei la Bobotează este unică într-un an de zile, dar este folosită pe tot parcursul anului, se săvârșește în toate bisericile, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. În multe locuri se să­vârșește la ape curgătoare, se aruncă crucea în apă, care simbolizează, fiind chipul lui Hristos pe Cruce, chiar Botezul Domnului, adică sfințirea apei prin aruncarea Crucii în apă. Cu puterea lui Hristos, cu puterea Sfintei Cruci, prin rugăciunile care se săvârșesc la sfințirea apei, apa devine sfințitoare și de boli vindecătoare și de demoni alungătoare. La Bobotează este important să ne intre preotul în casă cu Sfânta Cruce, pentru că dacă a intrat, a venit Hristos cu Sfânta Cruce, cu ajutorul și puterea Lui să ne sfințească casa, gospodăria, grădina, pe noi să ne binecuvânteze, să ne aducă ocrotirea lui Dumnezeu prin puterea Crucii.”

Sfințirea Agheasmei Mari

După otpust, credincioșii au ieșit din Catedrală, în procesiune, pe esplanadă, unde îi aștepta un frig ca gerul Bobotezei, unde a fost sfințită Agheasma Mare, din apa pusă în recipiente mari de inox. Credincioșii s-au servit din cele 10.000 de sticle pline cu Agheasma Mare, puse la îndemână de sfântul locaș pentru a fi duse acasă în mod civilizat. Fiecare a putut lua acasă o sticlă sau mai multe, iar cei care au venit cu sticle de acasă au putut lua Agheasma Mare de la robineții butoaielor special amplasate.

„Agheasma Mare se gustă opt zile, după Bobotează, pe nemâncate, și peste an, ori de câte ori este nevoie, tot pe nemâncate, iar dacă sunt situații de păcate grele ale unor persoane, când preotul cere penitență pentru căderi prea mari și este oprit de la împărtășanie, în perioada aceea în care nu se împărtășește, se ia Agheasma Mare, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Este important să înțelegem că Biserica, prin slujitorii ei, are putere să liniștească tulburările naturii prin rugăciuni, prin săvârșirea acestor rugăciuni, pentru că natura este tulburată și învolburată din cauza păcatelor oamenilor. Când plouă, se prăbușesc norii peste noi și sunt viituri și puhoaie mari, când e soare puternic, ne arde. Nu mai e natura normală, căci nici oamenii nu mai sunt cum au fost cândva.”

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”