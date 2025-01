În Baia Mare s-a schimbat ”rețeta” materialului antiderapant!

După acțiunea de combatere a poleiului de pe străzile municipiului, efectuată în weekendul trecut, dar care s-a realizat după o rețetă învechită (nisip plus sare) și care a nemulțumit cetățenii, autoritatea locală a luat măsuri. Astfel, în noaptea de duminică spre luni, s-a împrăștiat material antiderapant doar pe bază de sare.

Deși soluția aceasta este mai costisitoare, pe termen lung se pare că este câștigătoare: ”După ce am fost nemulțumit de modalitatea prin care s-a acționat preventiv, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru combaterea poleiului cu material antiderapant, am discutat cu prestatorul de servicii și am stabilit că nu vom mai acționa în acel format, cu material antiderapant după o rețetă din vechile timpuri. Adică cu sare și nisip, 38% sare și restul nisip, spunea normativul. Noi am pus 50% sare și 50% nisip, însă se pare că nici nisipul nu a fost de cea mai bună calitate și astfel ați văzut câte probleme ne-am creat pe partea carosabilă. Am solicitat operatorului de salubritate să intervină și am început deja acțiunea de curățare a părții carosabile. Vom continua și zilele viitoare până ce terminăm. Am venit acum (n.r. duminică seara) la baza noastră de stocare și aprovizionare cu material antiderapant, la platforma de la URBIS unde, după câteva ore de ninsoare, am solicitat să vină utilajele și să intervenim în prima fază, să acționăm preventiv, atât în zona colinară a orașului, cât și pe bulevarde și în sensurile giratorii, a podurilor, pentru a combate zăpada depusă. Intervenim cu 16 utilaje, atât în zona Firiza – Ferneziu, cât și pe raza orașului unde este necesar. Primim în continuare sesizări din partea cetățenilor unde nu s-a reușit încă să se ajungă, dar încercăm să le rezolvăm pe toate. Însă de data aceasta intervenim doar cu sare. Nu mai acționăm cu nisip, ci mergem doar pe varianta de sare care, într-adevăr, este mai costisitoare. Dar decât să fim ieftini la făină și scumpi la tărâțe, cum s-ar spune, preferăm să mergem într-o variantă de genul acesta pentru că altfel tot noi vom avea cheltuieli mai mari, cu curățarea părții carosabile, cu depunerile, cu căminele, cu scurgerile de ape pluviale și cu tot ceea ce implică acționarea cu nisip” – a spus primarul Doru Dăncuș.