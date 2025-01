Medicii tineri, ușor inadaptați dar cu dorințe specifice

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Baia Mare spune că deblocarea posturilor din Sănătate a dus la numeroase angajări în ultima perioadă și astfel în unitatea medicală au venit să profeseze mulți medici tineri.

Cu toate că aceștia vin cu energie și dorință de a se afirma, unii sunt ușor inadaptați la realitatea ”din teren”, deoarece vin din centre universitare.

”Și noi când am terminat studiile am spus că următoarele generații sunt mai slabe ca noi, ceea ce nu a fost adevărat. Până la urmă ține de fiecare individ.

Medicii tineri vin cu un know-how nou, cu energie. Parte dintre ei cu dorințe foarte specifice de implicare în anumite segmente. Avem ATI-ști în spital hotărâți să sprijine chirurgia cardiacă. Vin să ne completeze, pentru că fac parte dintr-un complementarism al generațiilor mai vechi. Însă sunt și ușor inadaptați venind din centrele universitare și durează până înțeleg cum funcționează lucrurile la firul ierbii. Însă am avut răbdare cu toți și până la urmă, cei care nu s-au adaptat, s-au dat pe brazdă și au înțeles mecanismele spitalului și lucrează în continuare la noi” – a declarat Alexandru Oros, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.