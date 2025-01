Metodă inedită prin care un oraş din Maramureş vrea să-şi atragă investitorii!

Mai mulţi investitori ar putea veni în acest an într-un oraş din Maramureş, pentru a-şi stabili aici sediul social. La schimb, autoritatea locală oferă o reducere substanţială de taxe şi impozite. Este vorba despre Oraşul Cavnic, dornic de noi investitori în zonă.

”În contextul în care se discută foarte mult în acest moment despre creşterea impozitelor şi taxelor locale la nivel naţional, în unele localităţi chiar cu un procent destul de mare, după cum am văzut, noi, Oraşul Cavnic, facem un anunţ important pentru toţi agenţii economici din Maramureş! Astfel, toate societăţile care îşi mută în 2025 sediul social al firmei la Cavnic vor beneficia de reducerea impozitului cu 50% pe o perioadă de 5 ani! Ce trebuie să facă cei interesaţi? Foarte simplu. Îşi mută sediul social al firmei din Baia Mare, Sighet, Borşa, Vişeu etc., practic din orice localitate, şi vor beneficia, printr-o hotărâre de Consiliu Local, de reducerea impozitelor cu 50%. Aşadar, cei care doriţi să aveţi reduceri de impozite, veniţi şi vă mutaţi la Cavnic şi veţi primi o facilitate unică: reduceri de 50% la tot ceea ce ţine de parcul auto al firmei, impozitele pe care le plătiţi pentru firmă şi celelalte impozite care se plătesc pentru sediul social. Deci orice firmă doreşte să beneficieze de reduceri de taxe şi impozite şi nu să plătească în plus cu până la 100%, este aşteptată la Cavnic” a explicat primarul Vladimir Petruţ.