Maramureşul – locul 10 în privinţa ratei şomajului, la nivel naţional

Maramureşul a încheiat anul 2024 cu o rată scăzută a şomajului. Potrivit statisticilor oficiale, judeţul figurează pe locul 10, la nivel naţional în ce priveşte rata cea mai mică a şomajului.

În regiunea de Nord-Vest, Maramureşul ocupă locul 3 când vine vorba despre numărul persoanelor fără loc de muncă, înregistrate în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş (AJOFM). Oficialii instituţiei recunosc însă că nu sunt semne foarte bune pentru acest an, în contextul în care după 15 ani, au apărut concedieri colective la firme importante care aveau un aport deosebit la economia judeţului.

În ultimii ani au existat mai mulţi factori care au contribuit la apariţia crizelor sociale şi economice. Pandemia a dublat criza economică, iar impactul războiului din Ucraina asupra pieţei muncii a avut un rol covârşitor. La toate acestea se adaugă migrarea forţei de muncă, precum şi adaptarea noilor condiţii economice şi a dezvoltărilor tehnologice care s-au produs şi se produc în continuare, a precizat directorul executiv al AJOFM Maramureş, Oana Oşanu.

Un indicator important în privinţa evoluţiei economice pe plan judeţean este rata şomajului. Dacă în 2022 s-a înregistrat minimul istoric din ultimii 30 de ani în privinţa numărului şomerilor, situaţia se schimbă radical. În 2022, rata şomajului era de doar 1,71%, iar în 30 noiembrie 2024, în Maramureş vorbim despre o rată de 2,39%. Deo­camdată, Maramureşul se află în topul judeţelor cu cei mai puţini şomeri.

„La nivel naţional, Maramureşul este pe locul 10, cu cea mai mică rată a şomajului, după Bucureşti, Timiş, Cluj, Arad şi Bihor. Este printre cele 16 judeţe care se situează sub rata şomajului la nivel naţional care este de 3,20%. Cea mai mare rată a şomajului este în Vaslui – 9,23%. Pe regiuni, regiunea de Nord-Vest are o rată a şomajului de 2,72%, cu 14.582 de şomeri după Bucureşti-Ilfov care are cea mai mică rată, nu are nici măcar 1%. După rata şomajului, la nivelul regiunii, Maramureşul este pe locul 3, după Cluj şi Bihor, Sălajul înregistrând cel mai mare număr de şomeri” – a punctat directorul executiv al AJOFM Maramureş, Oana Oşanu.

Practic, în 30 noiembrie 2024, rata șomajului înregistrată la nivel județean, are o valoare de 2,39 %. În ceea ce privește evoluția ei, aceasta a înregistrat o scădere constantă până la jumătatea anului (de la 2,51% la 2,28% în luna iulie). Din semestrul al doilea al anului 2024, rata şomajului are un trend crescător, înregistrând un maxim de 2,36% în luna septembrie. Lunile octombrie și noiembrie au valori ale ratei în scădere de 2,33% şi 2,32%.

„Comparativ cu anul trecut, rata șomajului are un trend crescător, trecând de pragul de 2,40 % în primele luni ale anului 2024 și menținându-se la valori cuprinse 2,28 % și 2,32% în a doua jumătate anului 2024”, a adăugat Oana Oşanu.

Numărul total al șomerilor a scăzut constant, de la 4.494 în ianuarie la 4.147 în noiembrie, cu o medie de 4.278 în primele 11 luni. Scăderea este mai pronunțată în rândul bărbaților (-203 față de ianuarie) decât al femeilor (-144 față de ianuarie)

68% dintre maramureşenii fără loc de muncă nu primesc ajutor de şomaj

Nivelul maxim al şomerilor indemnizați în anul 2024 a fost înregistrat în luna ianuarie și septembrie (1.600 și 1522 șomeri), iar valoarea minimă a fost înregistrată în luna iunie (1.161 șomeri indemnizați). Începând cu luna iulie 2024, șomerii indemnizați înregistrează o creștere lentă care se menține până în luna septembrie a anului 2023. În jur de 68% dintre maramureşenii şomeri nu primesc ajutor de şomaj. Numărul total al beneficiarilor de indemnizații a scăzut de la 1.600 în ianuarie la 1.475 în noiembrie, cu o medie anuală de 1.378. Femeile reprezintă o parte semnificativă (aproximativ 57,7% în medie) din totalul beneficiarilor de indemnizații.

De precizat că în mediul rural se înregistrează în mod constant un număr mai mare de șomeri (în jur de 2.363 medie anuală), comparativ cu mediul urban (medie de 1.915). În mediul urban, numărul șomerilor are o scădere constantă, de la 2076 la 1914. Pe niveluri de instruire, persoanele fără loc de muncă, cu studii primare și fără studii reprezintă 29%, șomerii cu studii gimnaziale sunt 27%, cei cu studii liceale au o pondere de 19%, iar șomerii cu studii profesionale dețin o pondere de 17% în totalul șomerilor înregistrați. Șomerii cu studii universitare au o pondere de 6%, iar șomerii cu studii postliceale 2%. Cei mai mulți șomeri înregistrați la AJOFM Maramureș se regăsesc în grupele de vârstă 40-49 de ani (26 %), șomerii cu vârsta între 30-39 de ani (21%), șomeri cu vârsta peste 55 de ani (16%), iar şomerii tineri sub 25 de ani (13%). Cei mai puțini șomeri sunt cei din grupa de vârstă 25-29 de ani, 8%.