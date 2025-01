Proiecte multe în Bocicoiu Mare, în doar două luni

Noua administraţie lo­cală din comună a reuşit, în scurt timp, implementarea unor proiecte, dar şi elaborarea altora.

”Deși am preluat mandatul de doar două luni, avem totuși și motive de mândrie: am reușit să depunem două proiecte pe fonduri europene, avem în curs de elaborare încă două proiecte, tot pe fonduri nerambursabile. De asemenea, am reușit să actualizăm și să finalizăm proiectul pentru reabilitarea corpului B al școlii din Crăciuneşti, am finalizat un proiect mai vechi al primăriei privind schimbarea mobilierului din toate școlile și grădinițele din comună, mobilierul este în posesia noastră, iar din această lună se va monta în şcoli. De asemenea, vom continua programul de cadastrare gratuită a terenurilor din comună, tot prin fonduri europene. În perioada următoare, ne vom concentra pe atragerea a cât mai multor proiecte pe fonduri europene pentru a dezvolta comuna Bocicoiu Mare” – a declarat primarul Mihai Flaviu Boldan.