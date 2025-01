Tineri voluntari din Europa, impresionaţi de Maramureş

Se ştie că judeţul Maramureş este vizitat de foarte multă lume. Toţi cei care au preferat să petreacă câteva zile în judeţul nostru sau să viziteze principalele obiective, au rămas impresionaţi de ceea ce au văzut, dar mai ales de oamenii pe care i-au întâlnit.

Aşa se face că câţiva tineri, care recent au făcut voluntariat în ţara noastră prin Team for Youth Association, nu au ratat oportunitatea de a ajunge şi în judeţul nostru. Şi nu au avut ce regreta, fiindcă aceştia au rămas plăcut surprinşi de Maramureş şi de locurile mirifice pe care judeţul le oferă.

Insaf, din Italia, a ră­mas plăcut surprins de simplitatea locurilor, plus călătoria cu mocăniţa de la Vişeu sunt două aspecte care l-au uluit, motiv pentru care, printre altele, să se îndrăgostească ireversibil de Maramureş.

“România mi-a depășit toate așteptările. Nu am anticipat să găsesc o asemenea frumusețe în simplitate, iar poporul român m-a surprins cu bunătatea și ospitalitatea lor. Ca voluntar, fiecare zi a fost plină de emoții și surprize și a fost o aventură. M-am îndrăgostit de această țară și de oamenii ei și cu siguranță voi reveni. Călătoria cu trenul cu aburi a fost uluitoare, mai ales peisajul acoperit de zăpadă. Mănăstirile de lemn au fost cu adevărat inspiratoare, iar ospitalitatea caldă a unchilor lui Darius a fost de neuitat. A fost o experiență caldă care m-a făcut să mă simt ca acasă”.

Jordane, din Belgia, a fost fascinată de Cimitirul Vesel, din Săpânţa, dar şi de ospitalitatea caldă întâlnită în ţara noastră, totodată menţionând faptul că abia aşteaptă să revină în România.

“Aventura noastră în Maramureș a fost incredibilă! Am făcut o călătorie nostalgică cu trenul cu aburi Mocănița, bucurându-ne de priveliști uimitoare ale munților. Cimitirul Vesel din Să­pân­ța a fost o experiență unică și plină de gândire. Am fost uimit de frumusețea naturală a regiunii și de ospitalitatea caldă a poporului român. Abia aștept să explorez mai mult din România în viitor”.

Adriana, un alt voluntar, însă născut în România, a fost captivată de tradiţiile şi obiceiurile locale, precum şi de peisajele care înconjoară Maramureşul.

“Călătoria noastră în Maramureș a început cu o plimbare memorabilă cu trenul cu aburi Mocănița. Peisajele răcoroase de munte erau uluitoare. Am vizitat și unicul Cimitir Vesel din Săpânța, unde am aflat despre tradițiile și obiceiurile locale. Ospitalitatea caldă a poporului român a făcut experiența noastră și mai specială. Sunt mândru de cultura bogată a țării mele și de peisajele frumoase”.

Jimmy, din Belgia, s-a simţit fermecat de oraşul Sighet şi de simplitatea oamenilor pe care i-a întâlnit.

“Aventura noastră românească a început cu o plimbare palpitantă cu trenul cu aburi prin munți. De asemenea, am explorat fermecătorul oraș Sighet și am vizitat unicul Cimitir Vesel. România mi-a depășit așteptările cu peisajele sale uimitoare și ospitalitatea caldă a oamenilor săi. Sunt inspirat să mă întorc și să descopăr mai mult din această țară frumoasă”.