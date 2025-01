Exclusiv! Șocul începutului de an: Minaur atacă promovarea cu un alt antrenor!

Cu toate că echipa este în grafic în campionatul Ligii 3, la numai un punct de liderul SCM Zalău, se pare că la Minaur lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui sau cum și-ar dori cei care se ocupă de destinele secției. Cel puțin așa reiese din vestea-șoc a începutului de an. Faptul că actuala conducere a echipei pregătește debarcarea actualului tehnician, Marius Popescu, antrenor instalat la cârma „galben-albaștrilor” la început de octombrie, înaintea meciului din etapa 6 cu CSM Olimpia Satu Mare (3-2).

În cele 10 meciuri de când a preluat echipa, fostul jucător al Universității Cluj a înregistrat 6 victorii, 3 egaluri și o înfrângere.

În locul lui Marius Popescu va fi adus Constantin Schumacher, antrenor cu care băimărenii au bătut deja palma din punct de vedere al termenilor contractuali, însă acesta așteaptă încheierea socotelilor cu actualul tehnician pentru a semna angajamentul și, automat, a fi numit în funcția de principal la ocupanta locului secund în Seria 10 a Ligii 3. Iar această modificare de antrenor ar urma să se concretizeze în aceste zile, conducerea secției de fotbal dorind ca Schumacher să fie prezent încă de la reunirea echipei, programată pentru miercuri, 15 ianuarie, ora 12, la Stadionul „Viorel Mateianu”.

Cu un nume destul de cunoscut în fotbalul românesc, mai ales când era fotbalist, Constantin Schumacher este prezent în această activitate, de antrenor, de aproximativ 14 ani. Traseul său ca tehnician a început în sezonul 2011-2012, când a preluat frâiele celor de la Juventus București, după care a trecut, în stagiunea 2012-2013, la CSM Râmnicu Vâlcea. În sezonul 2013-2014, a fost numit principal la Oțelul Galați II, ca mai apoi, tot în acel sezon, să facă pasul la prima echipă a Oțelului. Periplul său ca antrenor a continuat și pe la echipele: Viitorul Constanța (secund, 2014-2015), Astra II (2014-2015), SCM Pitești (2015-2016), Petrolul Ploiești (2015-2016), Academia Rapid (2017-2019), Atletic Bradu (2018-2019), CS U Craiova (secund, 2019-2020), FC Argeș (2021-2023, antrenor și director tehnic), CS Mioveni (2022-2023), și CSC Șelimbăr (2023-2024).

În situația în care Constantin Schumacher va fi numit principal la Minaur, acesta va deveni al patrulea antrenor în acest sezon al grupării de sub „Dealul Florilor”. Campionatul a debutat sub conducerea lui Francisc Dican, plecat după câteva etapa la Politehnica Iași ca secund a lui Emil Săndoi, după care prerogativele i-au fost atribuite, pentru trei etape, lui Romulus Buia, și mai apoi lui Marius Popescu, aflat încă sub contract cu echipa băimăreană.