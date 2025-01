Grădinița Nr. 2 din Baia Sprie, dotată cu un defibrilator automat

Asociația Părinți Salvatori a început anul 2025 cu o nouă reușită: dotarea Grădiniței Nr. 2 din Baia Sprie cu un defibrilator automat. Ideea de a monta aparatul a venit după ce angajații unității de învățământ au participat la un curs de prim ajutor.

“În data de 15 decembrie, la inițiativa cadrelor didactice care au participat la cursul Părinți Salvatori, am lansat o provocare în­drăzneață: să dotăm Grăd­inița Nr. 2 din Baia Sprie cu un defibrilator automat, prin donații de la părinți și prieteni din comunitate. Am trimis 300 de scrisori părinților, doamna director și asistenta medicală a grădiniței au mers pe la firme, pe la prieteni, pe la medici de familie din Baia Sprie, plus prieteni din lista mea de Facebook sau de pe grupul Părinți Salvatori și în câteva zile s-au strâns banii necesari: 15.000 de lei”, povestește Vasile Vlașin, președintele asociației.

În data de 9 ianuarie a urmat montarea efectivă a aparatului, pe fațada grădiniței, astfel încât defibrilatorul să poată fi folosit și de localnicii din zonă, în caz de urgență. Deocamdată acesta este primul defibrilator din orașul Baia Sprie.

“Defibrilatorul este amplasat într-o cutie specială, cu sistem de alarmă și cu sistem de iluminare și încălzire pentru a menține echipamentul la temperatură constantă pe timpul iernii. De asemenea, defibrilatorul este dotat cu electrozi pentru victime adulte, dar și pentru victime copii. Sper ca în scurt timp, oraşul Baia Sprie să urmeze exemplul dat de Municipiul Baia Mare și să doteze orașul cu defibrilatoare. Orice investiție într-o localitate este importantă, dar investiția în salvarea de vieți este deasupra tuturor. Defibrilatorul și panourile de informare vor fi amplasate pe fațada principală a clădirii, pe scări, lângă ușa de acces”, a mai precizat Vasile Vlașin.