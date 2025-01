Spitalul Vișeu de Sus are nevoie de pediatru și neonatolog

Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus are nevoie de medici specialiști pe anumite secții deficitare. Printre altele, ar mai fi nevoie neapărat de încă un medic pediatru și un specialist neonatolog. În momentul de față, în cadrul unității medicale activează doar câte un medic pe aceste segmente, iar cadrele medicale sunt suprasolicitate.

“De anul viitor vom mai avea o pediatră aici în zonă. Cel mai probabil o vom lua cu prestări servicii, fiind posturile blocate, iar apoi o să organizăm concurs.

Ne-ar mai trebui medici și la terapie intensivă, unde am 3 medici: unul este cu normă de bază la noi și doi cu prestări servicii. La compartimentul de ATI avem două ture neacoperite. Am mai avea nevoie de un medic, dar ne descurcăm. O problemă avem pe pediatrie, unde avem un singur medic. Și pe neonatologie avem un singur medic”, a declarat Vlad Cristian, managerul Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus.

Pe de altă parte, la Compartimentul de Primiri Urgențe activează doar medici urgentiști, ceea ce este un mare avantaj pentru pacienți.

“La CPU avem doar medici urgentiști. Este în regulă și cu medici de familie, dar eu prefer specialiștii, pentru că este clar că medicii urgentiști pot să facă mult mai mult decât un medic de familie sau unul de altă specialitate. De câteva luni nu avem tură neacoperită cu medic urgentist, cu excepția perioadei de sărbători. Am avut doar două zile în care nu am fost acoperiți cu medic urgentist, de sărbătorile de iarnă”, a mai precizat Vlad Cristian.