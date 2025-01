După finalul vacanței de iarnă, Asociația Pirita Children a reluat programul cu preșcolarii și elevii și s-au mobilizat pentru a le oferi copiilor toate cele necesare pentru școală. În plus, micuții au primit și câte o pereche nouă de ghetuțe.

”Programul cu copiii de grădiniță și de școală a fost unul de pregătire și mobilizare pentru a ne asigura că fiecare copil are cele necesare: am ți­nut legătura cu școlile și învățătoarele, am anunțat părinții și copiii, am organizat transportul școlar, am pregătit send­vișuri și rechizite, îmbrăcăminte și încălță­minte, dar și produse de igienă și medicamente. Mulțumim Anca de la Asociația Casa Bună pentru încălțăminte! Am păstrat-o și acum fiecare copil a început școala cu câte două perechi de cizmulițe sau ghete călduroase. Mulțumim mult și celor care ne-ați donat șosete, pentru că avem în continuare rezerve importante!”, au declarat reprezentanții asociației.