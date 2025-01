Noi principii la CJ Maramureş pentru evitarea risipei bugetare

Şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea, a anunţat că au fost stabilite principii clare pentru ca în acest an să fie evitate risipa bugetară şi cheltuielile inutile.

Fondurile pe care Consiliul Județean Maramureș le va avea la dispoziție vor fi direcționate cu prioritate pentru cofinanțarea proiectelor menite să aducă rezultate concrete pentru maramureșeni, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.

„La ultima rectificare a bugetului Consiliului Județean Maramureș pentru anul 2024 am făcut tot posibilul să încheiem anul fără să lăsăm datorii semnificative pentru 2025. Din păcate, am preluat o vistierie aproape goală, dar cu foarte multe plăți restante atât la nivelul instituției județene, cât și în cadrul instituțiilor subordonate. Am promis șantiere care să fie duse la bun sfârșit și proiecte care să genereze dezvoltare și o viață mai bună pentru fiecare dintre noi. În perioada următoare, vom lucra la elaborarea bugetului pentru anul 2025, iar orice idee bună pentru echilibrarea bugetului și oprirea risipei banului public va fi analizată cu toată seriozitatea”, a declarat Gabriel Zetea.