Mihai Mitrașca, crescător de păsări și animale mici din pasiune: “Cei mici învață ce înseamnă să fii responsabil”

Baia Mare a fost de curând gazda unei expoziții zonale de păsări, iepuri și alte animale mici, fiind o adevărată atracție mai ales pentru copii. Am stat de vorbă cu unul dintre crescătorii prezenți, Mihai Mitrașca, care ne-a dezvăluit “tainele” din spatele acestei pasiuni. Munca și perseverența au dat roade în cazul său, obținând 8 titluri de campion cu exemplarele sale.

“Eu am un număr de aproximativ 50 de exemplare, păsări și iepuri și am obținut nu mai puțin de 8 titluri de campion. Aceste expoziții, pe lângă faptul că adună copiii și le arată animă­luțele, arată munca de peste an a crescătorilor, care fac asta 100% din pasiune. E un fenomen care ia amploare, sunt mulți pasionați și încercăm să aducem cât mai mulți tineri pasionați, pentru că este mult mai important să știi să ai grijă de un animăluț decât să-ți pierzi timpul pe un gadget.

Să fii crescător înseamnă foarte multă pasiune implicare, eu sunt și medic veterinar ca și profesie. Dacă nu există pasiune nu prea poți să faci nimic, pentru că, la final, dacă tragi linie și te gândești financiar, exemplarele care au un punctaj bun și obțin premii la expoziție au un punctaj bun, dar până la urmă nu ieși pe un plus. O faci doar din pură pasiune pentru animale și asta te determină să te ocupi de creșterea lor. Eu de când mă știu, de când eram copil mic, eram pasionat de animale”, a declarat Mihai Mitrașca, crescător de păsări și animale mici.

Cei care doresc să se apuce de crescut păsări, iepuri sau animale mici trebuie să facă asta din pasiune, pentru că nu este neapărat o “afacere profitabilă”. Este nevoie și de multă perseverență, în cazul celor care vor să facă performanță și să aibă exemplare campioane.

„Este greu, depinde la ce tinzi, dacă vrei performanțe sau nu. Toată lumea poate să aibă grijă de un animăluț, dar ca să ai niște exemplare cu care să obții rezultate, atunci trebuie să știi să faci selecție, împerecherile adecvate, să urmărești o genetică, să aduci importuri. Spre exemplu, la rasa Brahma, am adus exemplare de la trei crescători diferiți din Germania. Ei cam dau ora exactă la această rasă și este foarte greu. Cred că după patru ani am reușit să aduc, după multe insistențe pe lână crescători, niște ouă. Prețul unui ou a fost cam 10 euro. Trebuie să dai dovadă de perseverență ca să ai niște exemplare pe care și le dorește orice crescător. Depinde fiecare ce animal sau ce specie dorește să crească, să se documenteze un pic de un standard, de ce necesități de îngrijire are, de ce hrană și apoi să-ți achiziționezi animale de la crescători autorizați. Acesta este un prim pas foarte important”, mai spune Mihai.

Pasiunea lui pentru animale o va transmite și fetițelor sale. De altfel, pentru copilașii care-și doresc un animăluț, experiența de a-l îngriji este una extrem de benefică. Cei mici învață să fie mai responsabili și primesc în schimb dragoste și afecțiune.

„Cei mici, am și eu două fetițe, învață ce înseamnă să fii responsabil, pentru că animalele înseamnă responsabilitate și multă grijă. În­va­ță și iubirea, pentru că animalele, odată ce le îngrijești, orice ar fi: pasăre, câine, iepure, o să-ți răspundă cu afecțiune și cu recunoștință. Sunt bucuros că pot să le ofer asta copiilor mei”, a mai precizat Mihai Mitrașca.