Ţara Miracolelor, a întrebărilor majore fără răspunsuri

Suntem o ţară a miracolelor, a moaştelor, a Breaking News-urilor. Dar mai ales a Întrebărilor fără răspuns. Dacă ne permiteţi, le punem noi, că s-au cam adunat. Unele întâmplări din istoria modernă a României au intrat parcă în Triunghiul Bermudelor, au dispărut cu tot cu triunghi, că nici de ăla n-am mai auzit nimic.

Cine a tras în noi la Revoluţia din 1989? Încă n-am aflat şi sunt ceva anişori, ne îndreptăm încet spre 36, ori au murit aproape 1500 de români. Cum deschide un procuror gura, cum e schimbat. Lăsăm supoziţiile deoparte deşi mai ştim una alta. De atunci încoace, am început să fim minţiţi. Constant. A urmat conflictul interetnic de la Târgu Mureş, şi el straniu, neexplicat, unde au murit cinci oameni şi o sută de alţi au fost răniţi. În regulă, dar la Mineriada ce-a urmat, cine ne-a caftit? Că n-au fost doar minerii, ştim asta. Şi oricum, cei ce i-au chemat nu au plătit. Şi dacă tot suntem aici, hai să fim şi autoironici: da’ banii de la Caritas din 1993, unde ni-s? Prăbușirea fondului a afectat peste 400.000 de deponenți, care au investit în schema piramidală peste 1.257 de miliarde de lei (33% din masa monetară a României). Am mai vrea să ştim cum s-a vândut la fier vechi industria veche a României, ba şi câteva din condiţiile de integrare europeană, nu de alta, dar ne amintim de combinatele chimice, de cele de prelucrare a cărnii, de bănci şi facem o paralelă cu noua poveste a resurselor din Marea Neagră, cele de vor pleca prin mână austriacă în Germania şi avem dubii serioase. Ne-ar plăcea să ştim cine plăteşte pentru vânzările păguboase, pentru privatizări eşuate etc. Cu un drum, am vrea să aflăm de ce este nevoie de intermediari în zona Energiei, de ce nu vând companiile Statului…direct Statului energia?

Să nu uităm… De ce a fost pus în pauză DNA, de ce nu mai luptăm împotriva Corupţiei, a marii corupţii? Am rezolvat-o, am înfrânt? Dar să mai înaintăm puţin în timp şi să ne oprim la drama de la Colectiv. Până la urmă, cine-s vinovaţii, dar mai ales unde-s spitalele de mari arşi? 64 de morți și 146 de răniți, da? A urmat asaltul asupra Justiţiei, apoi proteste. Dar dosarul 10 august 2018, al abuzurilor făcute de Jandarmerie, dar „protestatarii” din galerii duşi intenţionat ca să facă scandal? 452 de persoane, printre care copii și jandarmi, au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre acestea 70 au fost spitalizate.. Ajungem la Statul Paralel sau râdem mai departe de el? Oare e de râs?

A urmat pandemia de COVID, unde avem întrebări referitoare la achiziţiile masive de vaccinuri, duble-triple faţă de populaţia ţării. S-or fi făcut după numărul buletinelor de vot… Da’ izoletele acelea, sicriele plimbătoare, unde-s? Site-ul Worldometer dă pentru România 68.929 de decese din cauza COVID, incluzând pe cei decedaţi din cauza tratamentului lipsă sau greşit, a celor sufocaţi de intubare etc? A urmat, fără pic de răgaz, conflictul din Ucraina, unde iar avem întrebări, de exemplu cine plăteşte pentru găzduirile în fals a sute de ucraineni fugari, că unii s-au îmbogăţit flagrant inventând fugari. În Maramureş s-a descoperit bază de date cu nume şi serii de buletin de ucraineni, plimbată între băieţi deştepţi, unii ucraineni, demult prin Germania, locuiau în 2-3 locuri în Maramureş… Apoi, cu un drum am vrea să ştim CE am dat şi dăm Ucrainei, de ce ar fi secret de Stat că le dăm curent sau gaz?

Şi ajungem la prezent, că arde. Au intervenit ruşii în recentele alegeri din România? Cât de reală e ameninţarea rusă? Dar cea legionară? Care sunt motivele anulării alegerilor şi dacă s-a creat un precedent, nu trebuie reguli, legi pentru aşa ceva? După cum vedeţi, s-au adunat ceva mistere în istoria noastră recentă. Cumva, cineva-de obicei cei de la Putere- au impresia că ROMÂNUL NU TREBUIE SĂ ŞTIE ATÂTEA. Serios? Şi vă miraţi că au zero încredere în Dvs?