Băimărenii și-au expus problemele în fața autorităților locale

Întâlnirile autorităților locale cu cetățenii din cartiere au început. Reprezentanții primăriei s-au văzut prima dată cu locatarii din zona RFN. Oamenii și-au spus păsurile.

„Prima întâlnire în cartiere din acest an mi-a adus mai mult decât aș fi putut să cer. Le mulțumesc celor care au înfruntat frigul, nu puțini, și au venit să discutăm în parcul de la RFN. Am vorbit punctual despre fiecare dintre durerile și nelămuririle băimărenilor care locuiesc în această zonă a orașului, de la taxe și impozite la nemulțumirile privind cerșetorii sau oamenii străzii, o problemă care încă mai persistă. Am discutat și despre ce am reușit să rezolvăm de la ultima întâlnire și ce urmează să facem în tot orașul”, a spus Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare.

La întâlnire a participat și viceprimarul Ionuț Pîrvu, dar și directorii de la Poliția Locală, Direcția de Asistență Socială și SPAU care, la rândul lor, au notat fiecare subiect sesizat de cetățeni. Întâlnirile au continuat pe strada Motorului, la locul de joacă, dar și în zona Decebal.