Stând strâmb şi judecând drept…e bai!

Nu, nu presa e de vină, deşi e cel mai uşor să dai vina pe ea. Sigur, dacă din „presă” excludem televiziunile ce nu fac presă, ci partizanat politic, la fel ca bloggeri de doi bani, ce se aleg cu câte o vacanţă exotică şi-s încântaţi, fructele exotice mai iau din gustul amar al prostituţiei şi al scatologiei, ca să fim eleganţi. Dar revenim. Nu, nu presa e de vină pentru toate relele Pământului, deşi uite, o susţin alde Trump, Elon, Mark, ba Călin şi Georgel şi alţii. Presa de bună credinţă doar raportează. Să vedem.

Populaţia globală a ajuns, între ani, la 8, 09 miliarde locuitori. Şi tot am avea ce pune pe masă. Ba specialiştii spun aşa, trist, dar frumos: Că am avea cu ce hrăni foamea a 15 miliarde de oameni, dar nu şi foamea miliardarilor… S-a găsit nanoplastic în inima unui embrion de pui de găină, ceea ce ridică semne serioase de îngrijorare. Se pare că există o boală post-COVID, se numeşte ME-CFS (encefalomielită mialgică, sindromul oboselii cronice) şi se regăseşte mai cu seamă la oameni ce au suferit mai grav de COVID. De 15 ori mai des apare la ei ca la alţi oameni. Poliţia germană e în alertă, membri ai partidului extremist şi suveranist german AfD au tipărit 30.000 de fluturaşi ce aduc a „carte de îmbarcare”, un fel de bilet de avion numai dus, de la ei din ţară, pentru migranţi şi străinii neinvitaţi. Plecarea e pe 23 februarie, data alegerilor parlamentare de la ei. Sună şi românilor noştri de acolo, da, cei care au votat masiv la noi pentru un candidat suveranist. Perfectă ironie. Consilierul pentru securitate al SUA Jack Sullivan spune că nu Rusia nici China nu ar fi cea mai mare ameninţare la securitate, ci inteligenţa artificială care schimbă peisajul global. Ăsta fiind unul care ştie. Nu visează, nu e conspiraţionist. Superbă declaraţie de adio a lui Joe Biden, din păcate artizan indirect al actualei stări a Lumii. A zis aşa: „Putin a invadat Ucraina. A crezut că va cuceri Kievul în câteva zile. Dar adevărul este că eu am stat în centrul Kievului, nu el”. Activişti de Mediu au vandalizat mormântul lui Charles Darwin de la Westminster Abbey, voind parcă să-i confirme teoria…da, ne tragem din maimuţă. Oamenii de ştiinţă spun că, în realitate, am identificat abia 10% din speciile de pe Planetă, încă mai avem multe de aflat, înainte de a distruge şi a ne muta pe altă piatră. Peste 60 de universităţi germane şi austriece au anunţat că-şi închid conturile de pe X, în urma intervenţiilor lui Elon Musk în politica zonei. Dacă mai vreţi enormităţi, uite una ce ni se adresează şi nouă: SUA au 1,6 milioane hectare de gazon, cea mai mare suprafaţă cultivată şi irigată, mai mare decât cea de porumb, grâu sau fructe. Irigată degeaba. Şi noi avem. Tot degeaba, de fală. Producţia medie zilnică de ţiţei a Rusiei a ajuns la cel mai scăzut nivel de două decenii încoace. Ungaria a pierdut, din cauza poziţiei duplicitare a preşedintelui său, un miliard de euro din fonduri europene. Se numeşte mecanism de condiţionare şi ne paşte şi pe noi dacă deviem de la cursul pro-european. În sărbători, s-au furat bijuterii de 10 milioane de dolari dintr-o vilă din Londra. Ca-n filme, ce mai. FBI au descoperit la o fermă din Virginia peste 150 de bombe pregătite de un naţionalist „patriot”, o parte erau într-un frigider la care aveau acces şi copiii. Tot ca-n filme. Rusia a găsit o nouă schemă de a atrage oamenii în armată: le şterge datoriile din bănci, de până în 100.000 de dolari… Şi nu în ultimul rând, de ce se omoară cu sutele pentru regiunea Pokrovsk: acolo e mina de cărbune cocsificabil a Ucrainei, necesar pentru oţel, dar şi o rezervă majoră de litiu, folosit la acumulatori.

Danemarca ironizează asaltul lui Trump asupra Groenlandei şi trimite acolo patrule cu sănii trase de câini. Încă un batalion de vikingi şi-s în siguranţă. Ne stă pe limbă să ne apucăm şi de-ale noastre/de-ai noştri, dar iar va suna a subiectivism. Hai să şerpuim, să ocolim cele politice: exportăm grâu de 700 milioane de euro şi importăm paste şi biscuiţi de 650 milioane euro. Viteza de împrumut a României se apropie de 6 milioane de euro-oră!!! În acelaşi timp, un angajat în primăria de sector unde tronează fiul lui Piedone are salariu majorat acum, înainte de Trenuleţ, la 30.000 de lei lunar!

Hai, să fim sănătoşi şi întregi la cap, că restul vin! Le aduce Presa cea ticăloşită, dar pe care stăm cu toţii cu ochii, ca pe butelie!!!