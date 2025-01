“Anul 2024 a fost unul care ne-a confirmat cât de mult am crescut ca organizaţie” – Diana Vaida (I)

A mai trecut un an de implicare în comunitate pentru Asociaţia DEIS, organizaţie nonguvernamentală care oferă sprijin tinerilor, dar care a venit şi în ajutorul altor categorii de oameni vulnerabili. Şi o va face în continuare.

Despre cum a fost anul 2024 din punct de vedere al realizărilor, despre sprijinul acordat de autorităţile locale asociaţiei sau despre proiectele care se pregătesc pentru anul 2025 de către Asociaţia DEIS, a avut amabilitatea să ne ofere informaţii Diana Vaida, preşedinta organizaţiei. Azi o să publicăm prima parte a interviului, urmând ca partea a doua să apară în pagina de tineret de săptămâna viitoare.

Reporter: Cum a fost anul 2024 pentru Asociația DEIS?

Diana Vaida, preşedinte Asociaţia DEIS: Anul 2024 a fost unul care ne-a confirmat cât de mult am crescut ca organizație, dar și cât de complexe sunt nevoile comunității noastre. Am reușit să extindem și să diversificăm activitățile noastre pentru a oferi sprijin nu doar tinerilor băimăreni și refugiaţilor ucraineni strămutați din zonele de conflict, ci și unui alt segment vulnerabil din comunitate – femeile și mamele tinere. Prin proiecte dedicate, am încercat să le oferim acestora sprijin psihologic, educație parentală și oportunități de dezvoltare personală. De asemenea, am inițiat parteneriate strategice pentru a sprijini comunități defavorizate, oferindu-le alimente, produse de bază și alte resurse esențiale. Aceste co­laborări ne-au permis să răspundem mai prompt nevoilor urgente din comunitate și să aducem un strop de stabilitate în viețile celor mai vulnerabili. Fiecare donație și fiecare gest de solidaritate ne-a demonstrat încă o dată că, împreună, putem construi un viitor mai bun pentru toți.

Un aspect definitoriu pentru anul 2024 a fost implicarea tot mai activă a colegilor voluntari și consolidarea echipei noastre. Totuși, provocările financiare au fost mai mari ca oricând. Deși cererea pentru serviciile noastre a crescut, resursele disponibile au scăzut, ceea ce ne-a obligat să căutăm soluții creative pentru a ne menține activitățile. Finalul anului ne-a găsit obosiți, dar mândri de ce am realizat împreună.

Ce spun colegii noștri, tineri voluntari ai organizației, despre anul 2024 reflectă perfect experiențele noastre:

• Pluto: „A fost un an plin de provocări, dar cu toate astea am rămas o comunitate unită.”

• Flaviu: „Multe schimbări, ni s-au pus la încercare abilitățile. Am tras din greu, împreună, ca o echipă, și am reușit să avem un an de succes.”

• Anna: „Anul acesta ne-am dus activitățile la un alt nivel. Per total, am avut multe realizări de care suntem mândri.”

Privim spre 2025 cu realism și responsabilitate. Va trebui să prioritizăm mai bine, să ne concentrăm pe acele proiecte care au cel mai mare impact și să identificăm parteneri care să ne sprijine în continuare misiunea. Comunitatea noastră rămâne punctul central al tuturor eforturilor noastre.

R.: Care au fost principalele realizări ale Asociației DEIS?

D.V.: Anul 2024 a fost marcat de numeroase realizări care reflectă impactul nostru asupra comunității, cu un accent special pe sprijinirea tinerilor, categoria noastră principală de beneficiari. Cea mai importantă realizare pentru noi rămân mereu poveștile de viață în care am reușit să avem un impact pozitiv sau să contribuim la transformări în bine. Totuși, merită menționate și câteva realizări mai specifice:

• Organizarea evenimentului Sounds Like Summer 2024. Acest festival dedicat tinerilor a atras sute de participanți și a fost premiat la Gala Tineretului din România, obținând Locul II la categoria Artă, Cultură și Industrii Creative. Evenimentul a oferit o platformă pentru exprimare creativă și conectare între tinerii din comunitate, cu participarea a peste 600 de tineri.

• Premiul pentru Centrul de Tineret Baia Mare. Activitatea Centrului de Tineret, unde avem peste 400 de tineri înscriși ca membri, servește ca spațiu de sprijin și dezvoltare pentru tineri și a fost recunoscută cu locul III la categoria Centre de Tineret. Acest premiu confirmă munca noastră constantă în sprijinul dezvoltării personale și profesionale a tinerilor.

• Co-gestionarea Centrului Comunitar ROUA. În anul 2024, aproximativ 650 de persoane de toate vârstele, strămutate din Ucraina, au beneficiat de serviciile oferite de Centrul Comunitar ROUA. Acesta a devenit un loc sigur, unde beneficiarii au găsit sprijin pentru integrare și adaptare la viața din Baia Mare.

Activitățile desfășurate la centru au inclus sesiuni educaționale, consiliere psihologică, cursuri de limba română și evenimente recreative, menite să aducă un sentiment de apartenență și normalitate în viețile acestora. Gestionat în parteneriat cu City Makers, Centrul ROUA demonstrează angajamentul nostru de a sprijini persoanele strămutate, oferind resurse esențiale și un spațiu incluziv pentru conectare și integrare.

• Pregătirea pentru lansarea ZBOR Hub Baia Mare. În 2024, Asociația DEIS, în colaborare cu Banca Comercială Română (BCR), a lucrat la pregătirea ZBOR Hub Baia Mare, un spațiu inovator dedicat tinerilor, care urmează să fie inaugurat în martie 2025. Activitatea noastră din acest an s-a concentrat pe planificarea detaliată a hubului, definirea conceptului și pregătirea logistică pentru a crea un spațiu modern, incluziv și prietenos. ZBOR Hub face parte din cel mai extins ecosistem dedicat tinerilor din România, inițiat de BCR, care include o rețea de hub-uri, programe de educație non-formală, mentorat, competiții și o platformă online pentru pregătirea tinerilor pentru joburile viitorului. Această inițiativă reflectă angajamentul nostru de a plasa tinerii în centrul misiunii noastre, oferindu-le resurse și oportunități valoroase pentru viitor.

• Crearea comunită­ții online Cafeneaua mămicilor. Această inițiativă, concepută ca un spațiu virtual sigur și incluziv, se adresează în principal mamelor tinere și femeilor însărcinate, dar aduce beneficii semnificative întregii comunități de tineri părinți. În Cafeneaua mămicilor, peste 200 de membre active au găsit un loc în care să primească sprijin emoțional, să acceseze resurse utile și să împăr­tășească experiențe. Proiectul este dezvoltat în colaborare cu Teodora Petruș, expertă în domeniul îngrijirii bebelușilor și mamelor, care contribuie cu informații specializate și soluții practice la provocările întâmpinate de tinerele familii. Prin acest parteneriat, am reușit să construim o rețea de solidaritate și sprijin care promovează sănătatea emoțională, încrederea și implicarea activă a părinților în creșterea și dezvoltarea copiilor. Cafeneaua mămicilor demonstrează că sprijinul comunitar, combinat cu expertiza profesională, poate avea un impact profund și de durată asupra calității vieții membrilor săi.

• Implicarea la Su­mmitul Tinerilor 9. O echipă formată din 15 voluntari și lucrători de tineret ai Asociației DEIS a avut un rol semnificativ la Summitul Tinerilor 9, desfășurat în Ploiești, oraș care a deținut titlul de Capitala Tineretului din România în 2024. Dintre aceștia, unii au participat la activități, alții s-au implicat direct în organizarea evenimentului, iar experții organizației au facilitat sesiuni dedicate sănătății mintale și dezvoltării profesionale a lucrătorilor de tineret. Această implicare reflectă angajamentul nostru de a promova educația non-formală și de a oferi oportunități valoroase atât tinerilor, cât și profesioniștilor din domeniul tineretului. Summitul Tinerilor, cel mai important eveniment național dedicat tineretului, reprezintă o platformă esențială pentru schimbul de idei, bune practici și explorarea de soluții inovatoare în domeniu. Participarea noastră activă a consolidat poziția Asociației DEIS ca partener de încredere la nivel național, în sprijinul dezvoltării și implicării tinerilor.