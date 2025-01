Emanuel Gyenes câștigă Raliul Dakar 2025, la categoria Original by Motul

Românul Emanuel Gyenes (Autonet Taly Team) a triumfat la categoria Original by Motul, dedicată piloților fără asistență tehnică, în cadrul Raliului Dakar 2025. Este a doua victorie a sătmăreanului la această categorie, după cea din 2020, din cele 15 participări ale sale.

Înaintea etapei finale, Gyenes își păstra optimismul, deși era conștient de dificultatea traseului. „Azi, din păcate, am pierdut locul 1 la Original. Am știut că nu am un ritm așa de bun în dunele de nisip, am încercat să fac tot posibil, nu am făcut greșeli, chiar am mers bine, dar atât am putut să fac. Acum am un minut în spatele lui Benjamin Melot. Din păcate, mâine tot dune avem și nu cred că o să pot să recuperez acel minut. Concursul încă nu s-a terminat, mâine mai este o zi și încă foarte multe se pot întâmpla,” a declarat Gyenes după etapa a 11-a.

În ultima etapă de vineri, de la Shubaytah, pe cei 61 de kilometri de probă specială, Gyenes a reușit să preia conducerea categoriei, recuperând deficitul de un minut față de liderul Benjamin Melot (KTM) și să încheie competiția cu un avans de 3 minute și 5 secunde.

Pe lângă succesul la Original by Motul, românul a terminat al 10-lea la categoria Rally 2 și pe locul 20 în clasamentul general, la 5 ore, 16 minute și 50 de secunde de câștigătorul general, australianul Daniel Sanders (KTM).

Etapa finală, desfășurată vineri la Shubaytah, a fost câștigată de sud-africanul Michael Docherty (KTM) cu un timp de 54 de minute și 11 secunde.

Emanuel Gyenes a încheiat etapa pe locul 19, la 6 minute și 39 de secunde de învingător, consolidându-și poziția în competiția Original by Motul.

La festivitatea de premiere Emanuel Gyenes a urcat pe podium alături de motocicleta sa KTM și s-a pozat alături de steagul României.

